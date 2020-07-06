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06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Southampton-Manchester City maçında izleyici rekoru kırıldı!

Southampton-Manchester City maçında izleyici rekoru kırıldı!

İngiltere 'de İngiliz yayın kuruluşu tarafından şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City karşılaşması, 5,7 milyon kişi tarafından izlenerek lig tarihinin en fazla izlenen maçı oldu.

'den yapılan açıklamada, dün oynanan ve şifresiz yayımlanan Southampton-Manchester City maçını, 5,7 milyon kişi takip etti.

Lig tarihinin en fazla izlenen maçı olan karşılaşmada Southampton, ağırladığı Manchester ekibini 1-0 mağlup etmişti.

İngiltere'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerin tekrar başlamasıyla, maçlarının üçte birinin ücretsiz yayın yapan BBC 1'den canlı yayımlanması kararlaştırılmıştı.

  1. 06.07.2020
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