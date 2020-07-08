Ibrahimovic'ten iddialı sözler: Sezon başından beri oynasaydım...
Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, "Eğer sezonun başından bu yana oynasaydım şampiyonluğu kazanabilirdik" dedi.
İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, takıma sezon başında katılsaydı şampiyonluğa ulaşabileceklerini ifade etti.
Lider Juventus karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-2 galip ayrılan Milan'da, ocak ayında kadroya katılan İsveçli yıldız Ibrahimovic yine iddialı konuştu.
"SADECE FUTBOLCU MAAŞI VERİYORLAR"
38 yaşındaki Ibrahimovic, "Eğer sezonun başından bu yana oynasaydım şampiyonluğu kazanabilirdik. Ben bir başkan, teknik direktör ve oyuncuyum, fakat bana sadece futbolcu maaşı veriyorlar" ifadelerini kullandı. Milan, ligdeki son iki maçında, şampiyonluk mücadelesi veren Lazio'yu deplasmanda 3-0, Juventus'u ise sahasında 4-2 mağlup etti.
İki maçta da ilk 11'de sahaya çıkan İsveçli futbolcu, birer gol atarak takımının galibiyetine katkıda bulundu.
- 08.07.2020
- Güncelleme: 08.07.2020 11:36
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ibrahimovic'ten iddialı sözler: Sezon başından beri oynasaydım... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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