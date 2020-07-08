Ibrahimovic'ten iddialı sözler: Sezon başından beri oynasaydım... - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
08 Temmuz 2020, Çarşamba
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Ibrahimovic'ten iddialı sözler: Sezon başından beri oynasaydım...

Ibrahimovic'ten iddialı sözler: Sezon başından beri oynasaydım...

Milan'ın İsveçli golcüsü Zlatan Ibrahimovic, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yıldız futbolcu, "Eğer sezonun başından bu yana oynasaydım şampiyonluğu kazanabilirdik" dedi.

(Serie A) takımlarından Milan'da forma giyen Zlatan Ibrahimovic, takıma sezon başında katılsaydı şampiyonluğa ulaşabileceklerini ifade etti.

Lider karşısında 2-0 geriye düştüğü maçtan 4-2 galip ayrılan Milan'da, ocak ayında kadroya katılan İsveçli yıldız Ibrahimovic yine iddialı konuştu.

"SADECE FUTBOLCU MAAŞI VERİYORLAR"

38 yaşındaki Ibrahimovic, "Eğer sezonun başından bu yana oynasaydım şampiyonluğu kazanabilirdik. Ben bir başkan, teknik direktör ve oyuncuyum, fakat bana sadece futbolcu maaşı veriyorlar" ifadelerini kullandı. Milan, ligdeki son iki maçında, şampiyonluk mücadelesi veren Lazio'yu deplasmanda 3-0, Juventus'u ise sahasında 4-2 mağlup etti.

İki maçta da ilk 11'de sahaya çıkan İsveçli futbolcu, birer gol atarak takımının galibiyetine katkıda bulundu.

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  1. 08.07.2020
  2. Güncelleme: 08.07.2020 11:36
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