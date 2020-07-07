Milan-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan, evinde Juventus'u ağırlıyor. Dev maç öncesi merak edilenler arasında müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalda yer alıyor. Peki, Milan-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan, sahasında Juventus'u konuk edecek. Son yedi Serie A maçında en az ikişer gol atan Juventus'ta Alex Sandro, Sami Khedira, Mattia De Sciglio, Merih Demiral, Giorgio Chiellini, Paulo Dybala ve Matthijs de Ligt bu akşam forma giyemeyecek. Milan'da ise Samu Castillejo, Mateo Musacchio, Léo Duarte ve Hakan Çalhanoğlu bu akşam oynayamayacak.
MILAN-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Milan-Juventus maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
- 07.07.2020
- Güncelleme: 07.07.2020 16:47
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Milan-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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