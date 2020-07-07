Milan-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İtalya Serie A haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
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Haberler İtalya Serie A Milan-Juventus maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Milan-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan, evinde 'u ağırlıyor. Dev maç öncesi merak edilenler arasında müsabakanın yayınlanacağı saat ve kanalda yer alıyor. Peki, Milan-Juventus maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 31. haftasında Milan, sahasında 'u konuk edecek. Son yedi Serie A maçında en az ikişer gol atan Juventus'ta Alex Sandro, , Mattia De Sciglio, Merih Demiral, , Paulo Dybala ve Matthijs de Ligt bu akşam forma giyemeyecek. Milan'da ise Samu Castillejo, Mateo Musacchio, Léo Duarte ve bu akşam oynayamayacak.

MILAN-JUVENTUS MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Milan-Juventus maçı bu akşam saat 22:45'te başlayacak. Mücadele beIN Sports 3 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

  1. 07.07.2020
  2. Güncelleme: 07.07.2020 16:47
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