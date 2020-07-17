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17 Temmuz 2020, Cuma
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unvanı takmıyor

Klopp unvanı takmıyor

 'un hocası , yenilgisiyle bitime 2 hafta kala 93 puanla kaçırdıkları 'nin 100'le "en fazla puanla şampiyon" unvanını önemsemiyor.

'un hocası , yenilgisiyle bitime 2 hafta kala 93 puanla kaçırdıkları 'nin 100'le "en fazla puanla şampiyon" unvanını önemsemiyor. Klopp, "Takım olağanüstü sezon geçirdi ve kimse bunu onlardan çekip alamaz" dedi.

  1. 17.7.2020
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