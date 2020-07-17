Klopp unvanı takmıyor

Şampiyon Liverpool'un hocası Klopp, Arsenal yenilgisiyle bitime 2 hafta kala 93 puanla kaçırdıkları City'nin 100'le "en fazla puanla şampiyon" unvanını önemsemiyor. Klopp, "Takım olağanüstü sezon geçirdi ve kimse bunu onlardan çekip alamaz" dedi.