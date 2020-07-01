Arsenal 18 yaşındaki Saka'nın sözleşmesini uzattı! - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
01 Temmuz 2020, Çarşamba
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'dan 18'lik yıldıza yeni kontrat!

Arsenal'dan 18'lik yıldıza yeni kontrat!

ekiplerinden , 18 yaşındaki genç oyuncusu 'nın sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

İngiltere ekibi , 18 yaşındaki oyuncusu 'nın sözleşmesini uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, İngiliz oyuncuyla uzun süreli sözleşme imzalandığı bildirildi.

Saka, altyapısından yetiştiği Arsenal'de bu sezon tüm kulvarlarda 33 kez forma giyerken 3 kez ağları sarstı.

  1. 01.07.2020
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