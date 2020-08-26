Barcelona'nın Lionel Messi'yi bırakmaya niyeti yok! - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler Barcelona Barcelona'dan resmi Messi açıklaması!

'nın 'yi bırakmaya niyeti yok!

Barcelona'nın Lionel Messi'yi bırakmaya niyeti yok!

'dan ayrılma kararı alan konusunda Katalan ekibinden ilk resmi açıklama geldi. Barça'nın sportif direktörü , Arjantinli yıldızın takımda kalmasını istediklerini ve Messi etrafında yeni bir proje hazırladıklarını söyledi .

Spor Direktörü , avukat bürosu aracılığıyla kulübe faks göndererek ayrılma talebini ileten Arjantinli futbolcu 'yi bırakmak istemediklerini söyledi.

Barcelona'nın yeni transferi Francisco Trincao'nun tanıtımında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Planes, Messi'nin ayrılma isteğiyle ilgili, "Bu gerçekten önemli bir haber ama Messi'nin hiçbir şekilde takımdan ayrılmasını düşünmüyoruz çünkü onun kalmasını istiyoruz. Messi'den büyük bir saygıyla konuşmak gerekiyor çünkü dünyanın ve futbol tarihinin en iyisi." dedi.

"MESSI İÇİN MÜCADELE ETMELİYİZ"

Barcelona'nın bu zorlu dönemi atlatacağını ve geçmişte olduğu gibi yine güçlü bir şekilde döneceğini savunan Planes, "Messi-Barcelona birlikteliği her iki tarafa da çok şey verdi. Taraftara çok büyük mutluluklar yaşattı. Bunun devam etmesi için mücadele vermemiz gerekiyor. Bu konu çok fazla önemli olsa da en iyi çözümü bulmak için çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

Planes, teknik direktör Koeman ile ortak görüşünün, Messi'nin öncülüğünde Barcelona takımında "yeni bir kazanma döngüsü oluşturmak" olduğunu kaydetti.

BAŞKAN BARTOMEU'YA İSTİFA ÇAĞRISI

Barcelona'da normal şartlarda mart ayında yapılması öngörülen başkan seçiminde aday olması beklenen ve Joan Laporta gibi isimler ile bazı önemli kulüp üyeleri, kulüp başkanı ve yönetim kurulunun istifasını istedi.

Jordi Farre, Barcelona'da seçimlerin öne alınması için bir önerge sunarken, bunun kabul edilmesi için iki hafta içinde en az 16 bin kulüp üyesinin imzasının gerektiği belirtildi.

Barcelona alt yapısından yetişen ve 20 yıldır Katalan kulübünün formasını giyen Messi'nin ayrılma talebinin ardından, pazar günü tüm futbolculara yapılacak Covid-19 PCR testine katılması beklenmiyor.

İspanyol basını, Messi'nin Barcelona'dan ayrılması halinde gidebileceği kulüpleri , , İnter veya olarak sıralıyor.

33 yaşındaki Arjantinli futbolcunun 700 milyon avro olan serbest kalma bedelinin Barcelona'da son 1 yılı kalmasından dolayı geçerli olmadığı iddia edilse de, Messi'yi alacak kulübün her türlü şartta bu futbolcuya yılda 100 milyon avro ödemek zorunda olacağı ileri sürülüyor.

  1. 26.08.2020
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