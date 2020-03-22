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22 Mart 2020, Pazar
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Haberler Barcelona Barça'lı yıldızlardan büyük fedakarlık!

'da Messi ve arkadaşları maaş kesintisini kabul etti!

Barcelona'da Messi ve arkadaşları maaş kesintisini kabul etti!

Corona virüs salgınından futbol ekonomisi de büyük zarar görürken, İspanyol devi flaş bir karar aldı. Son dakika gelişmesine göre Barcelona Başkanı , takımın önde gelen oyuncularıyla konuşarak ileride maaş kesintisine gidebileceklerini bildirdi. Arjantinli yıldız 'nin başı çektiği oyuncular da bu öneriyi kabul ederek kulüp için fedakarlık yaparak kesintiye itiraz etmeyeceklerini belirttiler.

Tüm dünyada olduğu gibi 'da da hayatı durduran ve birçok kişinin hayatına mal olan corona virüsü, kadrosunda birçok yıldız oyuncu barındıran 'yı da ekonomik açıdan vurdu.

İspanyol medyasında yer alan habere göre; 'daki maç günlerinde gelirleri milyon Euro'yu bulan Barcelona'da başkan , takımın önde gelen futbolcularıyla bir görüşerek maaşlar hakkında açıklama yaptı. Başkan Bartomeu, şu anda bir problem olmadığını ancak corona virüsü nedeniyle maçların oynanmama süresi devam ederse maaş kesintisine gidebileceklerini oyunculara iletti.

Arjantinli yıldız 'nin önderlik yaptığı , Pique ve Griezmann gibi oyuncuların da büyük fedakarlıkta bulunarak bu öneriyi kabul ettikleri ifade edildi. Yıldız isimlerin maaşlarında yapılacak kesintilere itiraz etmeyecekleri ve durumu anlayışla karşıladıkları belirtildi.

  1. 22.03.2020
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