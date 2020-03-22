Barcelona'da Messi ve arkadaşları maaş kesintisini kabul etti!
Corona virüs salgınından futbol ekonomisi de büyük zarar görürken, İspanyol devi Barcelona flaş bir karar aldı. Son dakika gelişmesine göre Barcelona Başkanı Josep Maria Bartomeu, takımın önde gelen oyuncularıyla konuşarak ileride maaş kesintisine gidebileceklerini bildirdi. Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin başı çektiği oyuncular da bu öneriyi kabul ederek kulüp için fedakarlık yaparak kesintiye itiraz etmeyeceklerini belirttiler.
Tüm dünyada olduğu gibi İspanya'da da hayatı durduran ve birçok kişinin hayatına mal olan corona virüsü, kadrosunda birçok yıldız oyuncu barındıran Barcelona'yı da ekonomik açıdan vurdu.
İspanyol medyasında yer alan habere göre; Camp Nou'daki maç günlerinde gelirleri milyon Euro'yu bulan Barcelona'da başkan Josep Maria Bartomeu, takımın önde gelen futbolcularıyla bir görüşerek maaşlar hakkında açıklama yaptı. Başkan Bartomeu, şu anda bir problem olmadığını ancak corona virüsü nedeniyle maçların oynanmama süresi devam ederse maaş kesintisine gidebileceklerini oyunculara iletti.
Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin önderlik yaptığı Luis Suarez, Pique ve Griezmann gibi oyuncuların da büyük fedakarlıkta bulunarak bu öneriyi kabul ettikleri ifade edildi. Yıldız isimlerin maaşlarında yapılacak kesintilere itiraz etmeyecekleri ve durumu anlayışla karşıladıkları belirtildi.
- 22.03.2020
- Galatasaray'a 25 milyon Euro'luk transfer bütçesi!
- Hangi ilde ne kadar Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor taraftarı var! İşte cevabı...
- Fenerbahçe'ye koronavirüs açıklaması sonrası destek mesajları!
- Beşiktaş'ın yıldızı Kevin-Prince Boateng'i görenler tanıyamıyor!
- İşte Mbaye Diagne'nin yeni adresi! Galatasaray'a ciddi gelir...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelona'da Messi ve arkadaşları maaş kesintisini kabul etti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.