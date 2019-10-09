Lionel Messi emeklilik tarihini açıkladı
Verdiği röportajda kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi, futbolcu bırakacağı yaşı açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona forması giyen Arjantinli süperstar Lionel Messi RAC 1 sitesinde kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, profesyonel kariyerini ne zaman sonlandıracağına ilişkin gelen soru üzerine şu yanıtı verdi:
"Kendimi her sene nasıl hissettiğim konusunda test ediyorum. Buna göre devam edip etmeyeceğime karar veriyorum. Artık fiziksel olarak zorlandığım yaşlara geliyorum. Aslında bu çok normal. Belki 35 belki 36 diyebilirim. Zaten daha sonra hareket edemeyeceğim zamanlar gelecek."
Kariyerinde yalnızca Barcelona forması giyen Lionel Messi, futbolu bıraktıktan sonra da Barcelona şehrinde yaşamaya devam etmek istediğini dile getirdi.
- 09.10.2019
- Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İlk 11'de... | A Milli Takım - Arnavutluk maçı haberleri
- Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Muriç'ten Falcao'ya şok...
- Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi hazırlıkları sürüyor
- Fenerbahçe'ye Moses'tan son dakika şoku! Ayrılma kararı aldı | Son dakika haberleri
- Fenerbahçe'den Adil Rami'ye sert uyarı!
-
Rize'de çok güzel hareketler
Toplam 1
Yorum
ardesernli adanademuispor trbzonspor / trabzonspor bursa spor bu maclari bu sehir 100 yil gecse unutmayacak
-
İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
-
Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
Lionel Messi emeklilik tarihini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.