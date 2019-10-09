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09 Ekim 2019, Çarşamba
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emeklilik tarihini açıkladı

Lionel Messi emeklilik tarihini açıkladı

Verdiği röportajda kariyerine dair çarpıcı açıklamalarda bulunan 'nın Arjantinli yıldızı , futbolcu bırakacağı yaşı açıkladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

ekiplerinden forması giyen Arjantinli süperstar RAC 1 sitesinde kariyerine dair önemli açıklamalarda bulundu. 32 yaşındaki yıldız futbolcu, profesyonel kariyerini ne zaman sonlandıracağına ilişkin gelen soru üzerine şu yanıtı verdi:

"Kendimi her sene nasıl hissettiğim konusunda test ediyorum. Buna göre devam edip etmeyeceğime karar veriyorum. Artık fiziksel olarak zorlandığım yaşlara geliyorum. Aslında bu çok normal. Belki 35 belki 36 diyebilirim. Zaten daha sonra hareket edemeyeceğim zamanlar gelecek."

Kariyerinde yalnızca Barcelona forması giyen Lionel Messi, futbolu bıraktıktan sonra da Barcelona şehrinde yaşamaya devam etmek istediğini dile getirdi.


  1. 09.10.2019
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