Lionel Messi Barcelona'dan ayrılıyor mu? - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç - Son dakika Barcelona haberleri - Fotomaç
09 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Barcelona Haberleri Lionel Messi Barcelona'dan ayrılıyor mu?

'dan ayrılıyor mu?

Lionel Messi Barcelona'dan ayrılıyor mu?

'nın dünyaca ünlü yıldızı , takımdan ayrılıp ayrılmayacağına açıklık getirdi. Yıldız futbolcu, RAC 1'e yaptığı açıklamalarda hakkında gelen soruya, çarpıcı bir itirafta bulundu.

RAC1'e verdiği röportajda konuyla alakalı olarak kendisine yöneltilen soru üzerine, "Benim ve ailemin bugünkü düşüncesi 'dan emekli olmak. Newells'de oynamak da hep hayal ettiğim bir şey ama bazen hayatta en önemli olan şeyin aileniz olduğunu düşünmek zorundasınız." dedi.

NEYMAR İTİRAFI
'ın yaz aylarında Barcelona'ya transferinin gündeme gelmesi hatırlatılan Messi, "Neymar buraya gelmeyecekse Madrid'e gider diye düşünmüştüm. 'ten ayrılmak istiyordu, ki zaten bunu açıkça söylemişti. ve onu almak için bir hamle yapar diye düşünmüştüm." ifadelerini kullandı.

  1. 09.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Lionel Messi Barcelona'dan ayrılıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN