Lionel Messi Barcelona'dan ayrılıyor mu?
Barcelona'nın dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, takımdan ayrılıp ayrılmayacağına açıklık getirdi. Yıldız futbolcu, RAC 1'e yaptığı açıklamalarda Neymar hakkında gelen soruya, çarpıcı bir itirafta bulundu.
NEYMAR İTİRAFI
Neymar'ın yaz aylarında Barcelona'ya transferinin gündeme gelmesi hatırlatılan Messi, "Neymar buraya gelmeyecekse Madrid'e gider diye düşünmüştüm. Paris'ten ayrılmak istiyordu, ki zaten bunu açıkça söylemişti. Florentino Perez ve Real Madrid onu almak için bir hamle yapar diye düşünmüştüm." ifadelerini kullandı.
- 09.10.2019
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İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
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Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
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Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
Lionel Messi Barcelona'dan ayrılıyor mu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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