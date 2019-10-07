Lionel Messi için Brexit tehlikesi! İngiltere'ye girişi yasaklanabilir
Birleşik Krallık'ın 31 Ekim'de yeniden görüşeceği Avrupa Birliği'nden ayrılma (Brexit) konusu Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin başını ağrıtabilir. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiliz basınında yer alan habere göre ekim ayının sonunda görüşülecek Brexit gerçekleşir ve Birleşik Krallık AB üyeliğinden ayrılırsa Lionel Messi'nin vergi kaçırma suçundan aldığı ceza nedeniyle bir İngiliz takımıyla karşılaşılması durumunda ülkeye girişi gerçekleşmeyebilir. Konuya ilişkin Athletic'e açıklamalarda bulunan göçmen avukatı Adnrew Osbourne, şunları dile getirdi:
"Avrupa maçlarıyla ilgili şöyle bir kural var; eğer AB üyesi bir ülkenin vatandaşıysanız ve ceza almışsanız ülkeye girebiliyorsunuz ama AB üyesi bir ülkenin vatandaşı değilseniz ve cezanız varsa ülkeye giremiyorsunuz. Şimdiye kadar birçok ceza almış futbolcu oldu ama hepsi AB vatandaşı olduğu için girebildi. Ancak kural değişmedikçe bazı kulüpler Brexit sonrası önlem almak zorunda kalacak."
Geçmişte de ünlü şarkıcı Rihanna'ya şiddet uygulayan ve bu nedenle ceza alan bir diğer şarkıcı Chris Brown'ın turnesi ülkeye girmesi yasak olduğu için iptal edilmişti.
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