Barcelona Sevilla'yı farklı yendi
La Liga'nın 8. haftasında Barcelona, Sevilla'yı 4-0 mağlup etti. Barcelona, lider Real Madrid'in ardından ikinci sıraya yükseldi.
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 4-0 yendi.
Nou Camp Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barcelona, Luis Suarez (Dk. 27), Arturo Vidal (Dk. 30) ve Ousmane Dembele (Dk. 35) ile 8 dakikada bulduğu 3 golle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.
İkinci yarı etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, 78. dakikada serbest vuruştan Lionel Messi'nin attığı golle farkı 4'e çıkardı.
Sakatlık sorunlarından ligde az maçta oynama şansı bulan Messi, bu sezonki ilk golünü attı.
Bu arada Barcelona'da Ronald Araujo (Dk. 87) ve Dembele'nin (Dk. 88) kırmızı kart görmesiyle bordo-mavili takım maçın son dakikalarını 9 kişi oynadı.
Karşılaşma, Barcelona'nın 4-0'lık üstünlüğünde sona erdi.
Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Barcelona, lider Real Madrid'in (18 puan) ardından ikinci sırada yer aldı.
Sevilla ise 13 puanla 6. sırada bulunuyor.
- 07.10.2019
- Güncelleme: 07.10.2019 00:08
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Fenerbahçe'den son dakika kararı! Ozan Tufan...
Toplam 1
Yorum
007 ozanı şimdiden emrenin yerine hazırlayın...yoksa adam bulamayacaksınız...
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
007 altay isla zanka jailson dirar deniz gustavo emre ferdi kruse muriç kadroyu böyle kurmazsan pozisyonda üretemezsin yanal fatura tabiki senin
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Fenerbahçe'de şok yenilginin ardından son dakika toplantısı! Emre Belözoğlu...
Toplam 4
Yorum
fb li bu takım istatistik takımı yok 300-500 pas yapmış vs vs 50 şut çekmiş daglara taşlara vurmuş neymiş şut atmışmış
Barcelona Sevilla'yı farklı yendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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