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06 Ekim 2019, Pazar
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Sevilla'yı farklı yendi

Barcelona Sevilla'yı farklı yendi

La Liga'nın 8. haftasında , Sevilla'yı 4-0 mağlup etti. Barcelona, lider 'in ardından ikinci sıraya yükseldi.

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 8. haftasında , sahasında oynadığı maçta Sevilla'yı 4-0 yendi.

Stadı'nda oynanan karşılaşmada Barcelona, (Dk. 27), (Dk. 30) ve Ousmane Dembele (Dk. 35) ile 8 dakikada bulduğu 3 golle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarı etkili oyununu sürdüren ev sahibi takım, 78. dakikada serbest vuruştan 'nin attığı golle farkı 4'e çıkardı.

Sakatlık sorunlarından ligde az maçta oynama şansı bulan Messi, bu sezonki ilk golünü attı.

Bu arada Barcelona'da Ronald Araujo (Dk. 87) ve Dembele'nin (Dk. 88) kırmızı kart görmesiyle bordo-mavili takım maçın son dakikalarını 9 kişi oynadı.

Karşılaşma, Barcelona'nın 4-0'lık üstünlüğünde sona erdi.

Bu sonuçla puanını 16'ya çıkaran Barcelona, lider 'in (18 puan) ardından ikinci sırada yer aldı.

Sevilla ise 13 puanla 6. sırada bulunuyor.

  1. 07.10.2019
  2. Güncelleme: 07.10.2019 00:08
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