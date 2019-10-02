Barcelona geriden gelip kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında Barcelona ile Inter karşı karşıya geldi. Katalan ekibi 1-0 geriye düştüğü maçta yıldız golcüsü Luiz Suarez'in attığı 2 golle maçı çevirdi ve 3 puanın sahibi oldu. Inter'in tek golü Martinez'den geldi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin öne çıkan maçında Barcelona, sahasında Inter'i ağırladı. İtalyan ekibinin 2. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Barcelona, 58. dakikada Luis Suarez ile beraberliği yakaladı.
84. dakikada Uruguaylı yıldızı Suarez ile bir gol daha bulan Barcelona, rakibini 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Inter, bu sezon oynadığı resmi maçlarda ilk kez mağlup oldu.
- 03.10.2019
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Son dakika... Trabzonspor'a UEFA'dan ceza!
Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
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Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
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mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
Barcelona geriden gelip kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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