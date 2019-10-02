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02 Ekim 2019, Çarşamba
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geriden gelip kazandı

Barcelona geriden gelip kazandı

Şampiyonlar Ligi F Grubu ikinci maçında ile Inter karşı karşıya geldi. Katalan ekibi 1-0 geriye düştüğü maçta yıldız golcüsü Luiz Suarez'in attığı 2 golle maçı çevirdi ve 3 puanın sahibi oldu. Inter'in tek golü Martinez'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin öne çıkan maçında , sahasında Inter'i ağırladı. İtalyan ekibinin 2. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Barcelona, 58. dakikada ile beraberliği yakaladı.

84. dakikada Uruguaylı yıldızı Suarez ile bir gol daha bulan Barcelona, rakibini 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Inter, bu sezon oynadığı resmi maçlarda ilk kez mağlup oldu.

  1. 03.10.2019
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