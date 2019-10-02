Barcelona geriden gelip kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin öne çıkan maçında Barcelona, sahasında Inter'i ağırladı. İtalyan ekibinin 2. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Barcelona, 58. dakikada Luis Suarez ile beraberliği yakaladı.

84. dakikada Uruguaylı yıldızı Suarez ile bir gol daha bulan Barcelona, rakibini 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Inter, bu sezon oynadığı resmi maçlarda ilk kez mağlup oldu.