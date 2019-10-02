Zenit Benfica engelini 3 golle geçti - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Zenit Benfica engelini 3 golle geçti

Zenit engelini 3 golle geçti

Zenit Benfica engelini 3 golle geçti

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Zenit ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin gollerini Dzyuba, (KK) ve Azmoun kaydetti. Benfica'nın tek golünü Raul de Tomas attı.

Şampiyonlar Ligi'nde Zenit ile G Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 21. dakikasında Artem Dzyuba ile öne geçen Zenit, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Zenit, 70. dakikada 'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 78'i gösterdiğinde sahneye Serdar Azmoun çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

Son sözü 85. dakikada Raul de Tomas söyledi ve Zenit, Benfica'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Zenit puanını 4'e yükseltti. Benfica ise henüz puan alamadı.

  1. 03.10.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Zenit Benfica engelini 3 golle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN