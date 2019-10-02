Zenit Benfica engelini 3 golle geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Zenit ile Benfica karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin gollerini Dzyuba, Ruben Dias (KK) ve Azmoun kaydetti. Benfica'nın tek golünü Raul de Tomas attı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zenit ile Benfica G Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 21. dakikasında Artem Dzyuba ile öne geçen Zenit, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.
Zenit, 70. dakikada Ruben Dias'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 78'i gösterdiğinde sahneye Serdar Azmoun çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.
Son sözü 85. dakikada Raul de Tomas söyledi ve Zenit, Benfica'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Zenit puanını 4'e yükseltti. Benfica ise henüz puan alamadı.
- 03.10.2019
-
Son dakika... Trabzonspor'a UEFA'dan ceza!
Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
-
Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
-
Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
Zenit Benfica engelini 3 golle geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.