Zenit Benfica engelini 3 golle geçti

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zenit ile Benfica G Grubu ikinci maçında karşı karşıya geldi. Mücadelenin 21. dakikasında Artem Dzyuba ile öne geçen Zenit, devreye 1-0'lık üstünlükle girdi.

Zenit, 70. dakikada Ruben Dias'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Dakikalar 78'i gösterdiğinde sahneye Serdar Azmoun çıktı ve skoru 3-0'a getirdi.

Son sözü 85. dakikada Raul de Tomas söyledi ve Zenit, Benfica'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Zenit puanını 4'e yükseltti. Benfica ise henüz puan alamadı.