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02 Ekim 2019, Çarşamba
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Ajax deplasmanında farklı kazandı

Ajax Valencia deplasmanında farklı kazandı

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ile Ajax karşı karşıya geldi. Zorlu geçmesi beklenen maçta 'nın yükselen değeri Ajax, Valencia deplasmanında rakibini mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Ajax Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. İlk maçında Lille'i 2-0 mağlup eden ekibi, ikinci maçında zorlu deplasmanına çıktı. Ajax mücadelenin 8. dakikasında Hakim Ziyech ile öne geçti. Valencia, 25. dakikada Parejo ile penaltı atışından faydalanamadı.

Dakikalar 34'ü gösterdiğinde sahneye Quincy Promes çıkarak farkı 2'ye yükseltti ve devreye Ajax'ın 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Son sözü 67. dakikada de Beek söyledi ve Ajax, Valencia'yı deplasmanda mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 6'ya yükseltti. Valencia ise 3 puanda kaldı.

Ajax üçüncü haftada 'yi konuk edecek. Valencia ise deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek.

  1. 03.10.2019
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