Ajax Valencia deplasmanında farklı kazandı
Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Valencia ile Ajax karşı karşıya geldi. Zorlu geçmesi beklenen maçta Hollanda'nın yükselen değeri Ajax, Valencia deplasmanında rakibini 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.
Ajax Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. İlk maçında Lille'i 2-0 mağlup eden Hollanda ekibi, ikinci maçında zorlu Valencia deplasmanına çıktı. Ajax mücadelenin 8. dakikasında Hakim Ziyech ile öne geçti. Valencia, 25. dakikada Parejo ile penaltı atışından faydalanamadı.
Dakikalar 34'ü gösterdiğinde sahneye Quincy Promes çıkarak farkı 2'ye yükseltti ve devreye Ajax'ın 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.
Son sözü 67. dakikada Van de Beek söyledi ve Ajax, Valencia'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 6'ya yükseltti. Valencia ise 3 puanda kaldı.
Ajax üçüncü haftada Chelsea'yi konuk edecek. Valencia ise deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek.
- 03.10.2019
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Son dakika... Trabzonspor'a UEFA'dan ceza!
Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
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