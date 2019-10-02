Ajax Valencia deplasmanında farklı kazandı

Ajax Şampiyonlar Ligi'nde fırtına gibi esmeye devam ediyor. İlk maçında Lille'i 2-0 mağlup eden Hollanda ekibi, ikinci maçında zorlu Valencia deplasmanına çıktı. Ajax mücadelenin 8. dakikasında Hakim Ziyech ile öne geçti. Valencia, 25. dakikada Parejo ile penaltı atışından faydalanamadı.

Dakikalar 34'ü gösterdiğinde sahneye Quincy Promes çıkarak farkı 2'ye yükseltti ve devreye Ajax'ın 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Son sözü 67. dakikada Van de Beek söyledi ve Ajax, Valencia'yı deplasmanda 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Ajax puanını 6'ya yükseltti. Valencia ise 3 puanda kaldı.

Ajax üçüncü haftada Chelsea'yi konuk edecek. Valencia ise deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek.