UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Lille sahasında Chelsea'yi konuk etti. Milli futbolcularımızdan Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de başlarken Yusuf Yazıcı 61. dakikada oyuna dahil oldu. İngiliz ekibi Chelsea, rakibini Abraham ve Willian'ın golleriyle 2-1 mağlup etti. Lille'in tek golü Oshimen'den geldi
.Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Lille ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadelenin 22. dakikasında Abraham ile öne geçen Chelsea, 33. dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.
Zeki Çelik'in 11'de başladığı Lille'de Yusuf Yazıcı, 62. dakikada oyuna dahil oldu.
Chelsea, 77. dakikada Willian ile bir gol daha buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Chelsea, Lille'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.
Bu sonuçla birlike Chelsea 3 puana yükseldi. Lille'in ise henüz puanı yok. Chelsea üçüncü haftada deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Lille ise Valencia'ya konuk olacak.
- 03.10.2019
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Son dakika... Trabzonspor'a UEFA'dan ceza!
Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
Zeki ve Yusuf'lu Lille Chelsea'ye 2-1'lik skorla boyun eğdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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