Zeki ve Yusuf'lu Lille Chelsea'ye 2-1'lik skorla boyun eğdi

.Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Lille ile Chelsea karşı karşıya geldi. Mücadelenin 22. dakikasında Abraham ile öne geçen Chelsea, 33. dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

Zeki Çelik'in 11'de başladığı Lille'de Yusuf Yazıcı, 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Chelsea, 77. dakikada Willian ile bir gol daha buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Chelsea, Lille'i deplasmanda 2-1 mağlup etti.

Bu sonuçla birlike Chelsea 3 puana yükseldi. Lille'in ise henüz puanı yok. Chelsea üçüncü haftada deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Lille ise Valencia'ya konuk olacak.