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02 Ekim 2019, Çarşamba
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Zeki ve Yusuf'lu 'ye 'lik skorla boyun eğdi

Zeki ve Yusuf'lu Lille Chelsea'ye 2-1'lik skorla boyun eğdi

H Grubu'nda sahasında 'yi konuk etti. Milli futbolcularımızdan mücadeleye ilk 11'de başlarken 61. dakikada oyuna dahil oldu. İngiliz ekibi Chelsea, rakibini Abraham ve Willian'ın golleriyle mağlup etti. Lille'in tek golü Oshimen'den geldi

. H Grubu'nda ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 22. dakikasında Abraham ile öne geçen Chelsea, 33. dakikada Osimhen'in golüne engel olamadı ve devreye 1-1'lik skorla girildi.

'in 11'de başladığı Lille'de , 62. dakikada oyuna dahil oldu.

Chelsea, 77. dakikada Willian ile bir gol daha buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Chelsea, Lille'i deplasmanda mağlup etti.

Bu sonuçla birlike Chelsea 3 puana yükseldi. Lille'in ise henüz puanı yok. Chelsea üçüncü haftada deplasmanda Ajax ile karşılaşacak. Lille ise 'ya konuk olacak.

  1. 03.10.2019
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