MAÇ SONUCU Slavia Prag 0-2 Borussia Dortmund | ÖZET
UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda günün ilk karşılaşmasında Alman ekibi Borussia Dortmund, deplasmanda Çekya ekibi Slavia Prag'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.
Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda bu akşam Borussia Dortmund, Sinobo Stadyumu'nda Slavia Prag'a konuk oldu.
Karşılaşmanın 35. dakikasında Dortmund, Achraf Hakimi'nin attığı golle durumu 1-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Dakikalar 89'u gösterirken sahneye tekrar çıkan Hakimi, maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti.
Bu sonuçla Alman ekibi puanını 4'e yükseltirken, Çekya ekibi 1 puanda kaldı.
- 02.10.2019
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Son dakika... Trabzonspor'a UEFA'dan ceza!
Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
MAÇ SONUCU Slavia Prag 0-2 Borussia Dortmund | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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