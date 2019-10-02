MAÇ SONUCU Slavia Prag 0-2 Borussia Dortmund | ÖZET - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 0-2 | ÖZET

MAÇ SONUCU Slavia Prag 0-2 Borussia Dortmund | ÖZET

F Grubu'nda günün ilk karşılaşmasında Alman ekibi , deplasmanda Çekya ekibi 'ı 2-0'lık skorla mağlup etti.

F Grubu'nda bu akşam , Sinobo Stadyumu'nda 'a konuk oldu.

Karşılaşmanın 35. dakikasında Dortmund, Achraf 'nin attığı golle durumu 1-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Dakikalar 89'u gösterirken sahneye tekrar çıkan Hakimi, maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti.

Bu sonuçla Alman ekibi puanını 4'e yükseltirken, Çekya ekibi 1 puanda kaldı.

  1. 02.10.2019
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