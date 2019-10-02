UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda günün ilk karşılaşmasında Eljif Elmas'ın da forma giydiği İtalyan ekibi Napoli, Belçika ekibi Genk ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci karşılaşmasında İtalyan ekibi Napoli, Belçika ekibi Genk ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.
Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda bu akşam Napoli, Liminus Stadyumu'nda Genk'e konuk oldu. Mücadele karşılıklı ataklarla sürse de, 90 dakika boyunca iki ekip de golü bulamadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eljif Elmas, 58. dakikada yerini Dries Mertens'e bıraktı.
İtalyan ekibi bu skorla puanını 4'e yükseltirken, Belçika ekibi ilk puanını kazanmış oldu.
- 02.10.2019
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Son dakika... Trabzonspor'a UEFA'dan ceza!
Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
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KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
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mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
MAÇ SONUCU Genk 0-0 Napoli | ÖZET haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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