MAÇ SONUCU Genk 0-0 Napoli | ÖZET - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 0-0 | ÖZET

MAÇ SONUCU Genk 0-0 Napoli | ÖZET

'nda günün ilk karşılaşmasında 'ın da forma giydiği İtalyan ekibi , Belçika ekibi ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

ikinci karşılaşmasında İtalyan ekibi , Belçika ekibi ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda bu akşam Napoli, Liminus Stadyumu'nda Genk'e konuk oldu. Mücadele karşılıklı ataklarla sürse de, 90 dakika boyunca iki ekip de golü bulamadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan , 58. dakikada yerini 'e bıraktı.

İtalyan ekibi bu skorla puanını 4'e yükseltirken, Belçika ekibi ilk puanını kazanmış oldu.

  1. 02.10.2019
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