MAÇ SONUCU Genk 0-0 Napoli | ÖZET

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu ikinci karşılaşmasında İtalyan ekibi Napoli, Belçika ekibi Genk ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda bu akşam Napoli, Liminus Stadyumu'nda Genk'e konuk oldu. Mücadele karşılıklı ataklarla sürse de, 90 dakika boyunca iki ekip de golü bulamadı. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eljif Elmas, 58. dakikada yerini Dries Mertens'e bıraktı.

İtalyan ekibi bu skorla puanını 4'e yükseltirken, Belçika ekibi ilk puanını kazanmış oldu.