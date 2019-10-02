Eriksen ve Vertonghen'den yasak aşk iddialarına yanıt!
Tottenham'ın başarılı oyuncusu Christian Eriksen, eşinin kendisini takım arkadaşı Jan Vertonghen ile aldattığı ve bu sebeple Harry Kane'in Belçikalı oyuncuyla kavga ettiği iddialarını yalanladı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, geçtiğimiz günlerde flaş bir iddiayla sarsılmıştı.
İngiliz basınında çıkan iddialara göre Christian Eriksen'in eşi Sabrina Kvist, Danimarkalı futbolcuyu takım arkadaşı Jan Vertonghen ile aldatmıştı.
Hatta bu olay sonrası sinirlenen bir diğer takım arkadaşı Harry Kane'in Vertonghen'i soyunma odasında yumrukladığı konuşulmuş, Belçikalı stoperin gözü mor halde fotoğrafları hızla yayılmıştı.
Ancak bugün Eriksen ve Vertonghen, Twitter'dan paylaşımda bulunarak dedikoduları yalanladı. Danimarkalı hücum oyuncusu spekülasyonları içeren bir haberi alıntılayarak uyuyan emoji koydu ve "Saçmalık" yazdı.
Bu tweeti alıntılayan 32 yaşındaki defans oyuncusu ise üzgün emoji ve kalp emojisiyle takım arkadaşına yanıt verdi.
Eriksen ve Vertonghen'in sosyal medyada yakın tavırları ise dikkat çekiyor.
- 02.10.2019
- Güncelleme: 02.10.2019 20:26
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Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
Eriksen ve Vertonghen'den yasak aşk iddialarına yanıt! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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