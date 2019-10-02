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02 Ekim 2019, Çarşamba
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Eriksen ve Vertonghen'den yasak aşk iddialarına yanıt!

Eriksen ve Vertonghen'den yasak aşk iddialarına yanıt!

'ın başarılı oyuncusu , eşinin kendisini takım arkadaşı ile aldattığı ve bu sebeple 'in Belçikalı oyuncuyla kavga ettiği iddialarını yalanladı. (Fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere ekiplerinden , geçtiğimiz günlerde flaş bir iddiayla sarsılmıştı.

İngiliz basınında çıkan iddialara göre 'in eşi , Danimarkalı futbolcuyu takım arkadaşı ile aldatmıştı.

Hatta bu olay sonrası sinirlenen bir diğer takım arkadaşı 'in Vertonghen'i soyunma odasında yumrukladığı konuşulmuş, Belçikalı stoperin gözü mor halde fotoğrafları hızla yayılmıştı.

Ancak bugün Eriksen ve Vertonghen, Twitter'dan paylaşımda bulunarak dedikoduları yalanladı. Danimarkalı hücum oyuncusu spekülasyonları içeren bir haberi alıntılayarak uyuyan emoji koydu ve "Saçmalık" yazdı.

Bu tweeti alıntılayan 32 yaşındaki defans oyuncusu ise üzgün emoji ve kalp emojisiyle takım arkadaşına yanıt verdi.

Eriksen ve Vertonghen'in sosyal medyada yakın tavırları ise dikkat çekiyor.

  1. 02.10.2019
  2. Güncelleme: 02.10.2019 20:26
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