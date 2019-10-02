Eriksen ve Vertonghen'den yasak aşk iddialarına yanıt!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, geçtiğimiz günlerde flaş bir iddiayla sarsılmıştı.

İngiliz basınında çıkan iddialara göre Christian Eriksen'in eşi Sabrina Kvist, Danimarkalı futbolcuyu takım arkadaşı Jan Vertonghen ile aldatmıştı.

Hatta bu olay sonrası sinirlenen bir diğer takım arkadaşı Harry Kane'in Vertonghen'i soyunma odasında yumrukladığı konuşulmuş, Belçikalı stoperin gözü mor halde fotoğrafları hızla yayılmıştı.

Ancak bugün Eriksen ve Vertonghen, Twitter'dan paylaşımda bulunarak dedikoduları yalanladı. Danimarkalı hücum oyuncusu spekülasyonları içeren bir haberi alıntılayarak uyuyan emoji koydu ve "Saçmalık" yazdı.

Bu tweeti alıntılayan 32 yaşındaki defans oyuncusu ise üzgün emoji ve kalp emojisiyle takım arkadaşına yanıt verdi.

Eriksen ve Vertonghen'in sosyal medyada yakın tavırları ise dikkat çekiyor.