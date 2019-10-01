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01 Ekim 2019, Salı
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'ten deplasmanında tarihi fark!

Bayern Münih'ten Tottenham deplasmanında tarihi fark!

UEFA B Grubu'nda gecenin karşılaşmasında Alman devi , İngiliz ekibi 'ı deplasmanda 7-2'lik skorla mağlup ederek tarihe geçti.

Avrupa'nın bir numaralı futbol organizasyonu 'nde bu akşam, tarihe geçen bir karşılaşmaya sahne oldu.

B Grubu'nda geçtiğimiz sezonun finalisti 'a konuk , rakibini tam 7-2'lik skorla devirdi.

Münih'e galibiyeti getiren golleri 15'te Kimmich, 45, 87'de Lewandowski, 53,55,83 ve 88'de kaydederken, ev sahibi ekibin golleri ise 12. dakikada Son ve 61. dakikada penaltıdan Kane ile geldi.

Bu skor sonrası Bayern Münih puanını 6'ya yükseltirken Tottenham 1 puanda kaldı.

Spurs, Şampiyonlar Ligi'nde bir maçta 7 gol yiyen ilk İngiliz ekibi olarak tarihe geçti.

  1. 02.10.2019
  2. Güncelleme: 02.10.2019 00:36
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