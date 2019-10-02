HaberlerGaleriPSG'li yıldızlardan Galatasaray itirafı! Bu statta oynamak...
PSG'li yıldızlardan Galatasaray itirafı! Bu statta oynamak...
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında temsilcimiz Galatasaray ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Fransız ekibi, Icardi'nin attığı golle mücadeleden 1-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Maçtan sonra PSG'li yıldızlardan Türk Telekom Stadı'nın atmosferi ile ilgili çarpıcı açıklamalar geldi.
2 Ekim 2019 Çarşamba 00:49
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray, PSG karşısında çok iyi mücadele etmesine rağmen sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçtan sonra PSG'nin yıldız futbolcuları Kimpembe, Gueye ve PSG teknik direktörü Tuchel Türk Telekom Stadyumu'nun atmosferinden çok etkilendiklerini söylediler.
İşte PSG cephesinin maç sonu açıklamaları...
Thomas Tuchel: Galatasaray bizi çok zorladı. Takımım gerçekten çok yoruldu. Gerçekten soyunma odasında sıkı bir maç oynadıkları belli oluyordu. Çok uzun oyuncuları vardı ve fizik avantajını kullandılar.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İlk dakikadan itibaren iyi bir maç başlangıcı yaptık. İlk yarıda gol atmayı unuttuk. İkinci golü de bulmamız gereken bir maçtı. Tüm oyuncular sonuna kadar mücadele etti. En iyi maçımız olduğunu söyleyemem ama 3 puanı alarak önemli bir adım attık.
Özgüvenlerini tazelemek için ufak bir çabam oldu devre arasında. Bu özgüven galiba ikinci yarıda skoru lehimize çeviren şey oldu.
Galatasaray'a karşı özgüvensizseniz fazla şansınız olmayabilir. Bugün her zamankinden biraz daha defansif oynadık.
Kendi sahasında yenilmeyen, zor yenilen bir takımla oynadık. Galatasaray bugün taktik değiştirdi.