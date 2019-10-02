PSG'li yıldızlardan Galatasaray itirafı! Bu statta oynamak...

Galatasaray, PSG karşısında çok iyi mücadele etmesine rağmen sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçtan sonra PSG'nin yıldız futbolcuları Kimpembe, Gueye ve PSG teknik direktörü Tuchel Türk Telekom Stadyumu'nun atmosferinden çok etkilendiklerini söylediler.



İşte PSG cephesinin maç sonu açıklamaları...

Thomas Tuchel: Galatasaray bizi çok zorladı. Takımım gerçekten çok yoruldu. Gerçekten soyunma odasında sıkı bir maç oynadıkları belli oluyordu. Çok uzun oyuncuları vardı ve fizik avantajını kullandılar.