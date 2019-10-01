Fenerbahçe'den gitti Olympiakos'u yaktı!

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ilk maçında Tottenham ile berabere kalan Olympiakos, ikinci maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Olympiakos maçı önde götürürken Fenerbahçe'den ayrılıp Yunan ekibine transfer olan Yassine Benzia 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Benzia, Olympiakos'u yakan isim oldu. 10 kişi kalan Olympiakos 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.





