Fenerbahçe'den gitti Olympiakos'u yaktı!
Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Yunan ekibi Olympiakos'a giden Yassine Benzia, takımının Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız ile karşılaştığı maçta kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını yaktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ilk maçında Tottenham ile berabere kalan Olympiakos, ikinci maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Olympiakos maçı önde götürürken Fenerbahçe'den ayrılıp Yunan ekibine transfer olan Yassine Benzia 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Benzia, Olympiakos'u yakan isim oldu. 10 kişi kalan Olympiakos 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.
- 01.10.2019
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