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01 Ekim 2019, Salı
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'den gitti 'u yaktı!

Fenerbahçe'den gitti Olympiakos'u yaktı!

ile kiralık sözleşmesi sona eren ve Yunan ekibi 'a giden , takımının Şampiyonlar Ligi'nde Kızılyıldız ile karşılaştığı maçta kırmızı kartla oyun dışında kalarak takımını yaktı.

Şampiyonlar Ligi heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda ilk maçında Tottenham ile berabere kalan , ikinci maçında Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi. Olympiakos maçı önde götürürken 'den ayrılıp Yunan ekibine transfer olan 57. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı. Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Benzia, Olympiakos'u yakan isim oldu. 10 kişi kalan Olympiakos 1-0 öne geçtiği maçta rakibine 3-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.


  1. 01.10.2019
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