MAÇ SONUCU: Real Madrid 2-2 Club Brugge | ÖZET
Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın bulunduğu grupta yer alan Real Madrid, Bernabeu'da 2-0 yenik duruma düştüğü maçta Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubunda Galatasaray'ın rakipleri Real Madrid ile Club Brugge karşı karşıya geldi. Real Madrid, evinde Club Brugge ile 2-2 berabere kaldı.
İspanyol devi 9 ve 39. dakikalarda Emmanuel Dennis golleriyle ilk yarıyı 2-0 yenik tamamladı. İkinci yarıda rakip kaleyi abluka altına alan Real Madrid, 56'da Ramos ve 86'da Casemiro'nun golleriyle beraberliği kurtardı: 2-2.
Belçika temsilcisinde Ruud Vormer 84'te ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu sonuçla Brugge puanını 2'ye yükseltirken, Real Madrid ise ilk puanını aldı.
- 01.10.2019
- Güncelleme: 01.10.2019 22:24
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