Diagne Real Madrid'den korkmuyor: Ben Juventus'ta oynadım

Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la aynı grupta yer alan Club Brugge ikinci sınavını bu akşam Real Madrid deplasmanında verecek. Bu karşılaşma öncesi Belçika basınına konuşan Senegalli golcü Mbaye Diagne, rakiplerinden çekinmediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Madrid'de özel bir maç olacak ancak etkilendiğimi söyleyemem. Ben Juventus'ta oynadım (gülüyor). Forma değiştirmeye ihtiyacım yok. Real'e gol atmak mı? Neden olmasın... Özellikle Paris'te kaybettikleri maçı gördük."

Galatasaray geçtiğimiz sezonun ortasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı golcü oyuncuyu sezon başında Club Brugge'e kiralamıştı.