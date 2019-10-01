Diagne Real Madrid'den korkmuyor: Ben Juventus'ta oynadım
Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'le deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Club Brugge'ün Senegalli forveti Mbaye Diagne, bu karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada eflatun-beyazlı ekibin atmosferinden korkmadığını dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la aynı grupta yer alan Club Brugge ikinci sınavını bu akşam Real Madrid deplasmanında verecek. Bu karşılaşma öncesi Belçika basınına konuşan Senegalli golcü Mbaye Diagne, rakiplerinden çekinmediğini şu sözlerle dile getirdi:
"Madrid'de özel bir maç olacak ancak etkilendiğimi söyleyemem. Ben Juventus'ta oynadım (gülüyor). Forma değiştirmeye ihtiyacım yok. Real'e gol atmak mı? Neden olmasın... Özellikle Paris'te kaybettikleri maçı gördük."
Galatasaray geçtiğimiz sezonun ortasında Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı golcü oyuncuyu sezon başında Club Brugge'e kiralamıştı.
- 01.10.2019
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