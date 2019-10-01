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01 Ekim 2019, Salı
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Diagne 'den korkmuyor: Ben 'ta oynadım

Diagne Real Madrid'den korkmuyor: Ben Juventus'ta oynadım

Şampiyonlar Ligi'nde 'le deplasmanda karşı karşıya gelecek olan 'ün Senegalli forveti , bu karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada eflatun-beyazlı ekibin atmosferinden korkmadığını dile getirdi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Devler Ligi'nde temsilcimiz 'la aynı grupta yer alan ikinci sınavını bu akşam deplasmanında verecek. Bu karşılaşma öncesi Belçika basınına konuşan Senegalli golcü , rakiplerinden çekinmediğini şu sözlerle dile getirdi:

"Madrid'de özel bir maç olacak ancak etkilendiğimi söyleyemem. Ben Juventus'ta oynadım (gülüyor). Forma değiştirmeye ihtiyacım yok. Real'e gol atmak mı? Neden olmasın... Özellikle Paris'te kaybettikleri maçı gördük."

Galatasaray geçtiğimiz sezonun ortasında 'dan kadrosuna kattığı golcü oyuncuyu sezon başında Club Brugge'e kiralamıştı.

  1. 01.10.2019
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