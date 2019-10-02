Galatasaray'da Fatih Terim: Paris'te görüşeceğiz

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, PSG karşısında çok iyi mücadele ettiği maçta Icardi'nin golüne engel olamayarak müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçtan sonra Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve sarı-kırmızılı futbolcular önemli açıklamalarda bulundu. İşte Galatasaray cephesinin maç sonu açıklamaları...
2 Ekim 2019 Çarşamba 01:19
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Nzonzi: Ciddi bir maç geçti. Bireysel olarak önde daha fazla baskı bulmaya çalıştılar, hata sonucu gol buldular.
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Şu ana kadar iki maç yaptık, daha şansımız var. Burada yenildik ama büyük bir takıma karşı yenildik. Biz hala gruptan çıkabiliriz.
Taraftarlar muhteşemdi. Bize enerji verdiler. Pozitif olarak da desteklediler. Onları tebrik etmek istiyorum.