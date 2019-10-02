Galatasaray'da Fatih Terim: Paris'te görüşeceğiz - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ekim 2019, Salı
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Galatasaray'da Fatih Terim: Paris'te görüşeceğiz

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci maçında Galatasaray, PSG karşısında çok iyi mücadele ettiği maçta Icardi'nin golüne engel olamayarak müsabakadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maçtan sonra Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve sarı-kırmızılı futbolcular önemli açıklamalarda bulundu. İşte Galatasaray cephesinin maç sonu açıklamaları...
2 Ekim 2019 Çarşamba 01:19
Galatasaray'da Fatih Terim: Paris'te görüşeceğiz

Nzonzi: Ciddi bir maç geçti. Bireysel olarak önde daha fazla baskı bulmaya çalıştılar, hata sonucu gol buldular.

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Galatasaray'da Fatih Terim: Paris'te görüşeceğiz

Şu ana kadar iki maç yaptık, daha şansımız var. Burada yenildik ama büyük bir takıma karşı yenildik. Biz hala gruptan çıkabiliriz.

Galatasaray'da Fatih Terim: Paris'te görüşeceğiz

Taraftarlar muhteşemdi. Bize enerji verdiler. Pozitif olarak da desteklediler. Onları tebrik etmek istiyorum.

Galatasaray'da Fatih Terim: Paris'te görüşeceğiz

Jean Michael Seri: Hocamız sahaya çıkarken 'onları oynatmayın, kendi sahanızda oynuyorsunuz' dedi.

Galatasaray'da Fatih Terim: Paris'te görüşeceğiz

Biz de saygı duyulacak bir takım olduğumuzu gösterdik. Ama olmadı, Paris Saint Germain'i tebrik ediyorum.

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