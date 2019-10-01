Galatasaray-PSG maçı öncesi Mbappe gelişmesi! ilk 11'de başlayacak mı? - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Ekim 2019, Salı
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- maçı öncesi Mbappe gelişmesi

Galatasaray-PSG maçı öncesi Mbappe gelişmesi

'ın sahasında 'yi ağırlayacağı maç öncesi Fransız basını, sakatlıktan yeni çıkan 'nin mücadeleye ilk 11'de başlamayacağını bildirdi. Yıldız futbolcunun yerine sahada olacak. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 'ın sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayacağı maç öncesi Fransız basını konuk ekibin ilk 11'iyle ilgili bilgiler paylaştı.

RMC Sport'un geçtiği özel habere göre sakatlıktan yeni dönen ve teknik direktör 'in, "90 dakika boyunca oynayacak fizik gücü yok" dediği karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Yine aynı habere göre Arjantinli golcü , genç yıldızın yerine sahada olacak.

PSG'nin muhtemel 11'i şöyle: Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos, Gueye, Verratti- Sarabia, Icardi, .

  1. 01.10.2019
  2. Güncelleme: 01.10.2019 16:31
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