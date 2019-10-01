Galatasaray-PSG maçı öncesi Mbappe gelişmesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında Paris Saint-Germain'i ağırlayacağı maç öncesi Fransız basını konuk ekibin ilk 11'iyle ilgili bilgiler paylaştı.

RMC Sport'un geçtiği özel habere göre sakatlıktan yeni dönen ve teknik direktör Thomas Tuchel'in, "90 dakika boyunca oynayacak fizik gücü yok" dediği Kylian Mbappe karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak. Yine aynı habere göre Arjantinli golcü Mauro Icardi, genç yıldızın yerine sahada olacak.

PSG'nin muhtemel 11'i şöyle: Navas - Meunier, Silva, Kimpembe, Bernat - Marquinhos, Gueye, Verratti- Sarabia, Icardi, Di Maria.