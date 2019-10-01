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Diagne'den Fatih Terim'e jet yanıt! Bunu yaptı | Son dakika Galatasaray haberleri
Galatasaray'ın Belçika ekibi Club Brugge'ye kiraladığı Senegalli oyuncu Mbaye Diagne'den Fatih Terim'e gönderme... Golcü oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Paris Saint Germain maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim'in sözleri üzerine hemen harekete geçti ve flaş bir hareket yaptı. İşte detaylar ve o yanıt...
1 Ekim 2019 Salı 11:06
Güncelleme: 01.10.2019 11:13
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Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesi basın toplantısındaydı...
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Terim, maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulunurken oyuncuları hakkında konuştuğu esnada Diagne'den bir Terim hamlesi geldi.
Terim basın toplantısında sarf ettiği, "Oyuncuya göre sistem hazırlamıyoruz ama bazı refleksler oturdukça pozisyonlar farklılaşacaktır."
"Son yıllardaki bütün gol kralları Galatasaray'dan çıktı. Galatasaraylıların tek şikayet etmeyeceği şey gol kısırlığıdır."
"Memnuniyetsizliğimi de oyuncularımla paylaşıyorum. İletmediğimiz, paylaşmadığımız, sebep ve bahane olur diye söylemediğimiz birçok şey var." sözlerine Diagne'den yanıt geldi.
Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi ClubBrugge'a kiraladığı Senegalli futbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Diagne paylaşımında Fatih Terim'in fotoğrafıyla birlikte Kasımpaşa'da yaşadığı gol sevinci ve emojiler kullandı.