Diagne'den Fatih Terim'e jet yanıt! Bunu yaptı | Son dakika Galatasaray haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Ekim 2019, Salı
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Diagne'den Fatih Terim'e jet yanıt! Bunu yaptı | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın Belçika ekibi Club Brugge'ye kiraladığı Senegalli oyuncu Mbaye Diagne'den Fatih Terim'e gönderme... Golcü oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray - Paris Saint Germain maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Terim'in sözleri üzerine hemen harekete geçti ve flaş bir hareket yaptı. İşte detaylar ve o yanıt...

1 Ekim 2019 Salı 11:06 Güncelleme: 01.10.2019 11:13
Diagne'den Fatih Terim'e jet yanıt! Bunu yaptı | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, PSG maçı öncesi basın toplantısındaydı...

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Diagne'den Fatih Terim'e jet yanıt! Bunu yaptı | Son dakika Galatasaray haberleri

Terim, maç öncesi çarpıcı açıklamalarda bulunurken oyuncuları hakkında konuştuğu esnada Diagne'den bir Terim hamlesi geldi.

Diagne'den Fatih Terim'e jet yanıt! Bunu yaptı | Son dakika Galatasaray haberleri

Terim basın toplantısında sarf ettiği, "Oyuncuya göre sistem hazırlamıyoruz ama bazı refleksler oturdukça pozisyonlar farklılaşacaktır."

Diagne'den Fatih Terim'e jet yanıt! Bunu yaptı | Son dakika Galatasaray haberleri

"Son yıllardaki bütün gol kralları Galatasaray'dan çıktı. Galatasaraylıların tek şikayet etmeyeceği şey gol kısırlığıdır."

Diagne'den Fatih Terim'e jet yanıt! Bunu yaptı | Son dakika Galatasaray haberleri

"Memnuniyetsizliğimi de oyuncularımla paylaşıyorum. İletmediğimiz, paylaşmadığımız, sebep ve bahane olur diye söylemediğimiz birçok şey var." sözlerine Diagne'den yanıt geldi.

Diagne'den Fatih Terim'e jet yanıt! Bunu yaptı | Son dakika Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın sezon başında Belçika ekibi Club Brugge'a kiraladığı Senegalli futbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Diagne'den Fatih Terim'e jet yanıt! Bunu yaptı | Son dakika Galatasaray haberleri

Diagne paylaşımında Fatih Terim'in fotoğrafıyla birlikte Kasımpaşa'da yaşadığı gol sevinci ve emojiler kullandı.

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