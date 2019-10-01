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Galatasaray-Paris Saint Germain maçı ilk 11'leri belli oldu!
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Fransız devi Paris Saint Germain ile karşılaşıyor. Türk Telekom Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 22.00'da başlayacak. Zorlu mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak yönetecek. Karşılaşma öncesi merakla beklenen ilk 11'ler de belli oldu.
1 Ekim 2019 Salı 20:55
Güncelleme: 01.10.2019 20:59
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Devler Ligi'nde 2. hafta maçları başladı. Galatasaray'ın Paris Saint Germain'i ağırlayacağı dev mücadele saat 22.00'de başlayacak. Türk Telekom Stadyumu'nda heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Belçika'nın Club Brugge ekibiyle deplasmanda 0-0 berabere kalan Galatasaray, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonuna umutlu başlangıç yapmıştı.
A Grubu'nda Club Brugge'un yanı sıra Paris Saint-Germain (PSG) ve Real Madrid gibi güçlü takımlarla eşleşen sarı-kırmızılı ekip, Club Brugge karşısında aldığı bir puanla kalan maçlar için iddiasını ortaya koydu. Galatasaray, Club Brugge karşısında aldığı sonuçla Avrupa'da bazı şansızlıklarını da kırdı.
DIŞ SAHADA 5 MAÇ SONRA YENİLMEDİ Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde 5 maç sonra deplasmanda rakiplerine boyun eğmemeyi başardı.
Bu büyük organizasyonda son olarak 2015-2016 sezonunda Kazakistan'ın Astana takımıyla deplasmanda 2-2 berabere kalan Galatasaray, sonraki 5 dış saha mücadelesini de yenilgiyle tamamlamıştı. Sarı-kırmızılılar, Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak bu kötü seriye son verdi.