Galatasaray-Paris Saint Germain maçı ilk 11'leri belli oldu!

A Grubu'nda Club Brugge'un yanı sıra Paris Saint-Germain (PSG) ve Real Madrid gibi güçlü takımlarla eşleşen sarı-kırmızılı ekip, Club Brugge karşısında aldığı bir puanla kalan maçlar için iddiasını ortaya koydu. Galatasaray, Club Brugge karşısında aldığı sonuçla Avrupa'da bazı şansızlıklarını da kırdı.