Bonaventure Ronaldo'nun gol sevincini taklit etme nedenini açıkladı
Club Brugge'un Real Madrid'le deplasmanda karşılaştığı mücadelede attığı golün ardından Ronaldo sevinci yapan Emmanuel Bonaventure Dennis, amacının Real Madrid'e nasıl bir oyuncu kaybettiklerini göstermek olduğunu söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la aynı grupta bulunan Real Madrid'in sahasında Club Brugge'u ağırladığı mücadeleye attığı iki golle Emmanuel Bonaventure Dennis damga vurmuştu.
Attığı gollerden sonra, Portekiz yıldız Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen gol sevincini taklit eden Bonaventure, maç sonrasında konuya ilişkin Belçika basınından RTL'ye açıklamalarda bulundu. "Ronaldo benim için dünyanın en iyi oyuncusu" diyen genç golcü, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ronaldo Madrid'den gittiğinde çok üzülmüştüm. Attığım gollerden sonra onun gibi sevindim çünkü Real Madrid'e nasıl bir oyuncu kaybettiklerini göstermek istedim. İki gol attığım için çok mutluyum. Maçı kaznamaya çok yakındık ama olmadı. 1 puan da kötü değil."
- 02.10.2019
- Güncelleme: 02.10.2019 17:00
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Toplam 1
Yorum
Sabo Ağır cezaya hazırlıklı olun bakın göreceksiniz ilk maçta işler kötü giderse sahaya yabancı maddeler atılacaktır inşallah yanılırım
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Fenerbahçe Alanyaspor maçıyla ilgili Tahkim Kurulu'na gidiyor
Toplam 1
Yorum
KASA iyi futbolcu mu?
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Uğurcan çok yetenekli
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sakın karakterinden, doğruluğundan, temizliğinden ödün verme, hep böyle devam et. Türk halkı seni daha çok sevecektir.
Bonaventure Ronaldo'nun gol sevincini taklit etme nedenini açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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