Bonaventure Ronaldo'nun gol sevincini taklit etme nedenini açıkladı - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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Bonaventure Ronaldo'nun gol sevincini taklit etme nedenini açıkladı

Bonaventure Ronaldo'nun gol sevincini taklit etme nedenini açıkladı

'un 'le deplasmanda karşılaştığı mücadelede attığı golün ardından Ronaldo sevinci yapan , amacının Real Madrid'e nasıl bir oyuncu kaybettiklerini göstermek olduğunu söyledi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz 'la aynı grupta bulunan 'in sahasında 'u ağırladığı mücadeleye attığı iki golle damga vurmuştu.

Attığı gollerden sonra, Portekiz yıldız ile özdeşleşen gol sevincini taklit eden Bonaventure, maç sonrasında konuya ilişkin Belçika basınından RTL'ye açıklamalarda bulundu. "Ronaldo benim için dünyanın en iyi oyuncusu" diyen genç golcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ronaldo Madrid'den gittiğinde çok üzülmüştüm. Attığım gollerden sonra onun gibi sevindim çünkü Real Madrid'e nasıl bir oyuncu kaybettiklerini göstermek istedim. İki gol attığım için çok mutluyum. Maçı kaznamaya çok yakındık ama olmadı. 1 puan da kötü değil."

  1. 02.10.2019
  2. Güncelleme: 02.10.2019 17:00
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