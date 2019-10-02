Bonaventure Ronaldo'nun gol sevincini taklit etme nedenini açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'la aynı grupta bulunan Real Madrid'in sahasında Club Brugge'u ağırladığı mücadeleye attığı iki golle Emmanuel Bonaventure Dennis damga vurmuştu.

Attığı gollerden sonra, Portekiz yıldız Cristiano Ronaldo ile özdeşleşen gol sevincini taklit eden Bonaventure, maç sonrasında konuya ilişkin Belçika basınından RTL'ye açıklamalarda bulundu. "Ronaldo benim için dünyanın en iyi oyuncusu" diyen genç golcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ronaldo Madrid'den gittiğinde çok üzülmüştüm. Attığım gollerden sonra onun gibi sevindim çünkü Real Madrid'e nasıl bir oyuncu kaybettiklerini göstermek istedim. İki gol attığım için çok mutluyum. Maçı kaznamaya çok yakındık ama olmadı. 1 puan da kötü değil."