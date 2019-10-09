İspanyollar Galatasaray maçını Barcelona'dan daha önemli görüyor
Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör Zinedine Zidane için tehlike çanlarının çalındığı Real Madrid'de, Galatasaray ile oynanacak mücadele sezonun maçı olarak görülüyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransız çalıştırıcı Zinedine Zidane önderliğinde geçtiğimiz yıllarda Şampiyonlar Ligi'ni domine eden Real Madrid, bu sezon istediği sonuçları alamadı. İspanyol devi temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'ndaki ilk maçında PSG'ye 3-0 yenilirken, Belçika ekibi Club Brugge ile kendi sahasında 2-2 berabere kalarak taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Eflatun-beyazlı ekibin haberlerini paylaşan Managing Madrid adlı site yaklaşan El Clasico ve Galatasaray maçları öncesi bir analiz haber kaleme aldı.
Haberi "Deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı El Clasico'dan daha önemli olabilir" başlığı ile veren site, grup kurası çekildiği zaman Real Madrid'in en kötü ikinci olarak gruptan çıkmasının beklendiğine ancak gelinen noktada İspanyol devinin bilmediği bir bölgeye doğru gittiğine vurgu yapıldı.
22 Ekim'de Galatasaray'la deplasmanda oynayacakları maçı sezonun karşılaşması olarak gören site, bu mücadelenin 26 Ekim'de oynanacak Barcelona maçından daha önemli olduğunun altını çizdi.
Haberde ayrıca Galatasaray'ın iç sahada PSG ile oynadığı maçtaki iyi performansına rakamlarla değinen site, Türk Telekom Stadyumu'nun meşhur atmosferinde futbol oynamanın oldukça zor olduğuna dikkat çekti.
- 09.10.2019
- Şenol Güneş'ten sürpriz karar! İlk 11'de... | A Milli Takım - Arnavutluk maçı haberleri
- Futbolcuların piyasa değerleri güncellendi! Muriç'ten Falcao'ya şok...
- Olimpiyat Stadı'nda Şampiyonlar Ligi hazırlıkları sürüyor
- Fenerbahçe'ye Moses'tan son dakika şoku! Ayrılma kararı aldı | Son dakika haberleri
- Fenerbahçe'den Adil Rami'ye sert uyarı!
-
İstatistikler kötü maç sonucu iyi!
Toplam 1
Yorum
karakartal Rakip ceza sahasına ne kadar girdiniz kaçını gole çevirebilldiniz budur istatistik
-
Fenerbahçeli Rami’den şok paylaşım
Toplam 1
Yorum
kanarya adil rami hiç oynamasın hiç oynayamıyor acilen gönderilmeli.
-
Yara saracak!
Toplam 1
Yorum
karakartal Çok büyük bir potansiyel var.
İspanyollar Galatasaray maçını Barcelona'dan daha önemli görüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.