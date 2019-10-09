İspanyollar Galatasaray maçını Barcelona'dan daha önemli görüyor

Fransız çalıştırıcı Zinedine Zidane önderliğinde geçtiğimiz yıllarda Şampiyonlar Ligi'ni domine eden Real Madrid, bu sezon istediği sonuçları alamadı. İspanyol devi temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu'ndaki ilk maçında PSG'ye 3-0 yenilirken, Belçika ekibi Club Brugge ile kendi sahasında 2-2 berabere kalarak taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Eflatun-beyazlı ekibin haberlerini paylaşan Managing Madrid adlı site yaklaşan El Clasico ve Galatasaray maçları öncesi bir analiz haber kaleme aldı.

Haberi "Deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı El Clasico'dan daha önemli olabilir" başlığı ile veren site, grup kurası çekildiği zaman Real Madrid'in en kötü ikinci olarak gruptan çıkmasının beklendiğine ancak gelinen noktada İspanyol devinin bilmediği bir bölgeye doğru gittiğine vurgu yapıldı.

22 Ekim'de Galatasaray'la deplasmanda oynayacakları maçı sezonun karşılaşması olarak gören site, bu mücadelenin 26 Ekim'de oynanacak Barcelona maçından daha önemli olduğunun altını çizdi.

Haberde ayrıca Galatasaray'ın iç sahada PSG ile oynadığı maçtaki iyi performansına rakamlarla değinen site, Türk Telekom Stadyumu'nun meşhur atmosferinde futbol oynamanın oldukça zor olduğuna dikkat çekti.



