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09 Ekim 2019, Çarşamba
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İspanyollar maçını 'dan daha önemli görüyor

İspanyollar Galatasaray maçını Barcelona'dan daha önemli görüyor

Bu sezon 'nde istediği sonuçları alamayan ve teknik direktör için tehlike çanlarının çalındığı 'de, ile oynanacak mücadele sezonun maçı olarak görülüyor. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Fransız çalıştırıcı önderliğinde geçtiğimiz yıllarda 'ni domine eden , bu sezon istediği sonuçları alamadı. İspanyol devi temsilcimiz 'ın da bulunduğu A Grubu'ndaki ilk maçında 'ye 3-0 yenilirken, Belçika ekibi ile kendi sahasında 2-2 berabere kalarak taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı. Eflatun-beyazlı ekibin haberlerini paylaşan Managing Madrid adlı site yaklaşan ve Galatasaray maçları öncesi bir analiz haber kaleme aldı.

Haberi "Deplasmanda oynanacak Galatasaray maçı El Clasico'dan daha önemli olabilir" başlığı ile veren site, grup kurası çekildiği zaman Real Madrid'in en kötü ikinci olarak gruptan çıkmasının beklendiğine ancak gelinen noktada İspanyol devinin bilmediği bir bölgeye doğru gittiğine vurgu yapıldı.

22 Ekim'de Galatasaray'la deplasmanda oynayacakları maçı sezonun karşılaşması olarak gören site, bu mücadelenin 26 Ekim'de oynanacak maçından daha önemli olduğunun altını çizdi.

Haberde ayrıca Galatasaray'ın iç sahada PSG ile oynadığı maçtaki iyi performansına rakamlarla değinen site, Türk Telekom Stadyumu'nun meşhur atmosferinde futbol oynamanın oldukça zor olduğuna dikkat çekti.


  1. 09.10.2019
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