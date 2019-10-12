Eşref Hamamcıoğlu: "İddia edilen nezaketsizlik tamamen gerçek dışıdır"
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Ali Sami Yen'in kabri başında gerçekleştirilen anma töreninde yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Şahsım tarafından yapıldığı iddia edilen nezaketsizlik tamamen gerçek dışıdır" dedi.
Galatasaray'ın 114. kuruluş yılı etkinlikleri kapsamında Ali Sami Yen'in kabri başında gerçekleştirilen anma töreninde Başkan Mustafa Cengiz ile Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu arasında yaşananlar gündeme yansımıştı.
Yaşanan olay sonrası sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hamamcıoğlu, "Törensel anma ve kutlama ziyaretlerinin protokolü son 50 yıldır kulüp ve divan başkanlarının kulübümüzü yan yana temsil etmesi şeklindedir. Nitekim, bugün çekilen resimde de görüldüğü gibi, bugünkü törende de aynen bu şekilde gerçekleşmiştir. Kurucumuz, 1 numaralı üyemiz, ve ilk Divan Başkanımız Ali Sami Yen'in kabri başında dün çekilen görüntü, sadece çekim açısına bağlı bir enstantanedir. Çekimin bütününe bakıldığında, bu yansımanın kabir önünde, sadece dar alanda yer alınırken oluştuğu anlaşılacaktır. Dolayısıyla şahsım tarafından yapıldığı iddia edilen nezaketsizlik tamamen gerçek dışıdır. Yapılmak istenen algı ancak Galatasaray'ımıza zarar verir" ifadelerine yer verdi.
- 12.10.2019
- Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni adresi ve bonservis bedeli
- Galatasaray'dan ocak operasyonu! Menajeri ile görüşme sağlandı
- Fenerbahçe'de 5 sakat birden!
- Galatasaray'da Belhanda ve Nagatomo dönemi bitiyor! Yerlerine gelecek 2 isim ortaya çıktı | Son dakika transfer haberleri
- Max Kruse'ye büyük övgü: İstiklal Marşı'nı okuması...
-
Yukatel Denizlispor'un yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek oldu
Toplam 1
Yorum
AAAA adam iyi top oynattı erzurumda ama forvet yoktu kalsa idi süperligde idik
-
Sörloth'tan Fenerbahçelileri ve Beşiktaşlıları kızdıracak sözler!
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal derbiciğe derbi diyen evinizde kim size 5 tane sallamış sor yanındakilere de Türkiye'de kim en büyük öğretsinler.
-
Beşiktaş'ta sistem değişiyor!
Toplam 1
Yorum
karakartal Futbolun doğrularını yansıtan,göze hoş gelen,sonuca yönelik futbol şiarımız olmalı
Eşref Hamamcıoğlu: "İddia edilen nezaketsizlik tamamen gerçek dışıdır" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.