Ali Sami Yen'in kabri başında Mustafa Cengiz-Eşref Hamamcıoğlu gerginliği!
Galatasaray'ın sembol isimlerinden ve aynı zamanda kurucularından olan Ali Sami Yen, sarı kırmızılı kulübün 114. kuruluş yıldönümü adına dün mezarı başında anıldı ancak burada adeta soğuk rüzgarlar esti.
Çarşamba günü oldukça sert ve gergin geçen Divan Kurulu Toplantısı'nın etkileri burada da sürdü. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve sarı kırmızılı ekibin Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu da törene katılanlar arasındaydı.
Sarı kırmızılı kulübün 1 numaralı ismi Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen'in kabri başında dururken, yanına gelen Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'na yer açmak istemedi, bu olayın ardından 'Günaydın' diyen Hamamcıoğlu'na da cevap vermedi. Yine Divan Kurulu Başkanı Hamamcıoğlu araya girerken biraz itince Cengiz de aynı şekilde karşılık verdi.
"SIKIŞTIRMAYIN, BİRAZ ÖTEYE GİDİN"
Cengiz de ardından 'Sıkıştırmayın biraz öteye gidin' şeklinde bir yanıt verdi.
Yaşanan bu gerginliğin ardından sarı kırmızılı kulübün Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu olayları anlattı. Sarı kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz'in ön planda olması gerektiğine inandığını vurgulayan Hamamcıoğlu, kendilerinin yer vermesine rağmen kimsenin onlara 'Günaydın' demediğini söyledi.
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