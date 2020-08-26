700 milyon euroluk Lionel Messi'yi geride bıraktı! İşte o isim ve serbest kalma bedeli - Son dakika Futbol haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
26 Ağustos 2020, Çarşamba
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700 milyon euroluk Lionel Messi'yi geride bıraktı! İşte o isim ve serbest kalma bedeli

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih'e karşı yaşadığı 8-2'lik tarihi hezimet sonrası Barcelona'da Lionel Messi şoku yaşanıyor. Arjantinli süper star bonservisini de alıp takımdan ayrılmak isterken, Katalan ekibi buna yanaşmıyor. 700 milyon euroluk dudak uçuklatan bir serbest kalma bedeline sahip olan 33 yaşındaki Tangocu, buna rağmen listenin zirvesinde bulunmuyor. İşte detaylar...
26 Ağustos 2020 Çarşamba 01:29 Güncelleme: 26.08.2020 01:44
700 milyon euroluk Lionel Messi'yi geride bıraktı! İşte o isim ve serbest kalma bedeli

Kulüp tarihinin en kötü yıllarından birini geçiren Barcelona, La Liga'yı ezeli rakibi Real Madrid'in ardından 2. olarak bitirmişti. Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Bayern Münih ile karşılaşan Katalan devi, rakibine 8-2'lik skorla mağlup olmuş ve tarihinin en farklı yenilgilerinden birini almıştı.

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700 milyon euroluk Lionel Messi'yi geride bıraktı! İşte o isim ve serbest kalma bedeli

Kötü gidişat içinde olan Katalan devinde bir de Lionel Messi şoku yaşanıyor... Arjantinli yıldız takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletirken, bonservisini talep etti. Fakat bu isteği yönetim tarafından reddedildi.

700 milyon euroluk Lionel Messi'yi geride bıraktı! İşte o isim ve serbest kalma bedeli

Messi'nin ayrılık iddiaları güçlenirken, akıllara "Bonservisi ne kadar?" sorusu geldi. 700 milyon Euro'luk uçuk bir serbest kalma bedeline sahip olan Arjantinli süper star, buna rağmen listenin zirvesinde yer almıyor. Peki, Barcelona'da hangi oyuncunun serbest kalma bedeli ne kadar? İşte o liste...

700 milyon euroluk Lionel Messi'yi geride bıraktı! İşte o isim ve serbest kalma bedeli

CARLES ALENA

Pozisyon: Orta saha
Kontrat başlangıcı: 06/09/2017
Kontrat bitişi: 30/06/2022
Serbest kalma bedeli: 75 milyon Euro

700 milyon euroluk Lionel Messi'yi geride bıraktı! İşte o isim ve serbest kalma bedeli

MOUSSA WAGUE

Pozisyon: Orta saha
Kontrat başlangıcı: 06/09/2017
Kontrat bitişi: 30/06/2022
Serbest kalma bedeli: 75 milyon Euro

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