700 milyon euroluk Lionel Messi'yi geride bıraktı! İşte o isim ve serbest kalma bedeli

Messi'nin ayrılık iddiaları güçlenirken, akıllara "Bonservisi ne kadar?" sorusu geldi. 700 milyon Euro'luk uçuk bir serbest kalma bedeline sahip olan Arjantinli süper star, buna rağmen listenin zirvesinde yer almıyor. Peki, Barcelona'da hangi oyuncunun serbest kalma bedeli ne kadar? İşte o liste...