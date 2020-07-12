Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'ın yeni bel kemiği Fransa'dan - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
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Görüşmeler başlıyor! 'ın yeni bel kemiği 'dan

Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'ın yeni bel kemiği Fransa'dan

Mario Lemina'nın geri dönecek olması ve Ryan Donk'un yaşlanması nedeniyle orta sahaya takviye planlayan , aradığı ismi 'da buldu. Bu sezon 'da göz dolduran Jeanricher Bellegarde'ye kancayı takan sarı-kırmızılı ekip, bu hafta görüşmelere başlayacak. | Son dakika Galatasaray haberleri

Bu sezon ligde istediğini bulamayan ve şampiyonluğa erken havlu atmak zorunda kalan gözünü transfere çevirdi. Sarı-Kırmızılı yönetimin 'in de istediği 'un 22 yaşındaki Fransız oyuncusu Jeanricner Bellegarde'yi listesine aldığı ortaya çıktı. Bu sezon Fransız takımında başarılı bir performans gösteren Bellegarde'nin öncelikle bonservis bedeliyle alınması planlanıyor.

GÖRÜŞMELER BU HAFTA BAŞLIYOR

Takvim'in haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim'in başarılı ön liberoyu çok beğendiği ve alınması için yönetime rapor verdiği ortaya çıktı. Haiti asıllı Fransız futbolcunun yaşının genç olmasının bir tercih nedeni olduğu ortaya çıkarken görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 02:08
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