Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'ın yeni bel kemiği Fransa'dan

Bu sezon ligde istediğini bulamayan ve şampiyonluğa erken havlu atmak zorunda kalan Galatasaray gözünü transfere çevirdi. Sarı-Kırmızılı yönetimin Fatih Terim'in de istediği Strasbourg'un 22 yaşındaki Fransız oyuncusu Jeanricner Bellegarde'yi listesine aldığı ortaya çıktı. Bu sezon Fransız takımında başarılı bir performans gösteren Bellegarde'nin öncelikle bonservis bedeliyle alınması planlanıyor.

GÖRÜŞMELER BU HAFTA BAŞLIYOR

Takvim'in haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim'in başarılı ön liberoyu çok beğendiği ve alınması için yönetime rapor verdiği ortaya çıktı. Haiti asıllı Fransız futbolcunun yaşının genç olmasının bir tercih nedeni olduğu ortaya çıkarken görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor.