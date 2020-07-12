Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'ın yeni bel kemiği Fransa'dan
Mario Lemina'nın geri dönecek olması ve Ryan Donk'un yaşlanması nedeniyle orta sahaya takviye planlayan Galatasaray, aradığı ismi Fransa'da buldu. Bu sezon Strasbourg'da göz dolduran Jeanricher Bellegarde'ye kancayı takan sarı-kırmızılı ekip, bu hafta görüşmelere başlayacak. | Son dakika Galatasaray haberleri
Bu sezon ligde istediğini bulamayan ve şampiyonluğa erken havlu atmak zorunda kalan Galatasaray gözünü transfere çevirdi. Sarı-Kırmızılı yönetimin Fatih Terim'in de istediği Strasbourg'un 22 yaşındaki Fransız oyuncusu Jeanricner Bellegarde'yi listesine aldığı ortaya çıktı. Bu sezon Fransız takımında başarılı bir performans gösteren Bellegarde'nin öncelikle bonservis bedeliyle alınması planlanıyor.
GÖRÜŞMELER BU HAFTA BAŞLIYOR
Takvim'in haberine göre; Teknik direktör Fatih Terim'in başarılı ön liberoyu çok beğendiği ve alınması için yönetime rapor verdiği ortaya çıktı. Haiti asıllı Fransız futbolcunun yaşının genç olmasının bir tercih nedeni olduğu ortaya çıkarken görüşmelerin bu hafta başlaması bekleniyor.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 02:08
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Görüşmeler başlıyor! Galatasaray'ın yeni bel kemiği Fransa'dan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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