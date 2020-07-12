Galatasaray yerlide eskiye dönüyor! Tam 5 transfer
Transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Galatasaray, yabancı kuralının değişmesiyle türk yıldızlara yöneldi. Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile ön protokol imzalayan sarı-kırmızılılar, Arda Turan, Semih Kaya ve Caner Erkin'i de transfer ederek kadroyu zenginleştirecek. | Son dakika Galatasaray haberleri
Kulüpler TFF'nin açıkladığı yeni yabancı kuralına göre; gelecek sezon ilk 11'de 3 Türk futbolcuyu oynatmak zorunda olacak. Son yıllarda kadrosunu büyük çoğunlukla yabancı isimlerden kuran Galatasaray, bu nedenle Türk futbolculara yöneldi. Sarı-kırmızılılar; Sivas ile kontratı 3 maç sonra bitecek Emre Kılınç ve Rize'den ayrılan Oğulcan Çağlayan ile ön protokol imzalamıştı. Cimbom, dönmek için can atan ve sıkı şekilde çalışan Arda ile de imzalayacak.
CANER'E 2+1 YIL
Cimbom'un eski oyuncusu Semih Kaya'nın Sparta Prag ile sözleşmesi sona erdi. Bonservisini alan 29 yaşındaki stoperin de Florya'ya dönmesi bekleniyor. Beşiktaş ile son maçlarına çıkan Caner Erkin de tam 11 yıl sonra Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyor. 2009'da 1 sezonluğuna kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki sol bekin 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Cimbom böylece 5 yerliyle kadrosunu güçlendirecek.
ÖZÜNE DÖNÜYOR
Kadroya katılması beklenen 5 futbolcunun geçmişte bir şekilde Galatasaray ile yolu örtüştü. Arda ve Semih'i altyapıdan çıkaran Cimbom, Caner'i de 2009'da 1 yıllığına kiralamıştı. Oğulcan Çağlayan 2013'de altyapıya gelse de yetiştirme bedeli ödenmediği için Bursa'ya dönmüştü. 2014'te ise Emre Kılınç, Bolu'dayken gelecekti fakat kulübü vazgeçmişti.
- 12.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray yerlide eskiye dönüyor! Tam 5 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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