Galatasaray yerlide eskiye dönüyor! Tam 5 transfer - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Aslan yerlide eskiye dönüyor! Tam 5 transfer

yerlide eskiye dönüyor! Tam 5

Galatasaray yerlide eskiye dönüyor! Tam 5 transfer

çalışmalarını hız kesmeden sürdüren , yabancı kuralının değişmesiyle türk yıldızlara yöneldi. Kılınç ve ile ön protokol imzalayan sarı-kırmızılılar, , ve 'i de transfer ederek kadroyu zenginleştirecek. | Son dakika Galatasaray haberleri

Kulüpler 'nin açıkladığı yeni yabancı kuralına göre; gelecek sezon ilk 11'de 3 Türk futbolcuyu oynatmak zorunda olacak. Son yıllarda kadrosunu büyük çoğunlukla yabancı isimlerden kuran , bu nedenle Türk futbolculara yöneldi. Sarı-kırmızılılar; ile kontratı 3 maç sonra bitecek Kılınç ve 'den ayrılan ile ön protokol imzalamıştı. Cimbom, dönmek için can atan ve sıkı şekilde çalışan Arda ile de imzalayacak.

CANER'E 2+1 YIL

Cimbom'un eski oyuncusu 'nın ile sözleşmesi sona erdi. Bonservisini alan 29 yaşındaki stoperin de Florya'ya dönmesi bekleniyor. ile son maçlarına çıkan de tam 11 yıl sonra Galatasaray'a gelmeye hazırlanıyor. 2009'da 1 sezonluğuna kiralık olarak forma giyen 31 yaşındaki sol bekin 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor. Cimbom böylece 5 yerliyle kadrosunu güçlendirecek.

ÖZÜNE DÖNÜYOR

Kadroya katılması beklenen 5 futbolcunun geçmişte bir şekilde Galatasaray ile yolu örtüştü. Arda ve Semih'i altyapıdan çıkaran Cimbom, Caner'i de 2009'da 1 yıllığına kiralamıştı. Oğulcan Çağlayan 2013'de altyapıya gelse de yetiştirme bedeli ödenmediği için 'ya dönmüştü. 2014'te ise Emre Kılınç, 'dayken gelecekti fakat kulübü vazgeçmişti.

  1. 12.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray yerlide eskiye dönüyor! Tam 5 transfer haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA