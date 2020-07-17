Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta büyük sevinç! Burak Yılmaz... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Derbi öncesi Kartal'da büyük sevinç! Yıldız futbolcu...

derbisi öncesi 'ta büyük sevinç! ...

Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta büyük sevinç! Burak Yılmaz...

'in 33. haftasında ile karşılaşacak olan 'ta bir süredir sakatlığı bulunan yıldız golcü , takımla birlikte antrenmanlara başladı.

'in 33. haftasında derbisine çıkacak olan 'ta sakatlığı bulunan 'ın oynayıp oynamayacağı merak konusu olmuştu.

Sakatlığını tamamen atlatan Yılmaz, son gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Süper Lig'in 31. haftasında ile oynanan mücadelenin 9. dakikasında sakatlanan Burak Yılmaz, geçtiğimiz haftaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyememişti.

  1. 17.07.2020
  2. Güncelleme: 17.07.2020 20:23
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta büyük sevinç! Burak Yılmaz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA