Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta büyük sevinç! Burak Yılmaz...
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta bir süredir sakatlığı bulunan yıldız golcü Burak Yılmaz, takımla birlikte antrenmanlara başladı.
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe derbisine çıkacak olan Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Burak Yılmaz'ın oynayıp oynamayacağı merak konusu olmuştu.
Sakatlığını tamamen atlatan Yılmaz, son gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Süper Lig'in 31. haftasında Kasımpaşa ile oynanan mücadelenin 9. dakikasında sakatlanan Burak Yılmaz, geçtiğimiz haftaki BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinde forma giyememişti.
- 17.07.2020
- Güncelleme: 17.07.2020 20:23
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe derbisi öncesi Beşiktaş'ta büyük sevinç! Burak Yılmaz... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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