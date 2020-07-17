Haberler Galeri Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Orta sahaya dinamo geliyor

Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Orta sahaya dinamo geliyor

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürütürken, rotasını bu kez Hollanda'ya çevirdi. Aktarılan bilgilere göre Kara Kartal, çok yönlülüğü ile bilinen o yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerine başladı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

17 Temmuz 2020 Cuma 12:07 Güncelleme: 17.07.2020 12:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





