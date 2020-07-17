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Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Orta sahaya dinamo geliyor
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürütürken, rotasını bu kez Hollanda'ya çevirdi. Aktarılan bilgilere göre Kara Kartal, çok yönlülüğü ile bilinen o yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerine başladı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
17 Temmuz 2020 Cuma 12:07
Güncelleme: 17.07.2020 12:24
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Gelecek sezonun kadro yapılandırmasını oluşturmak adına çalışmalarını yürüten Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.
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Başkan Ahmet Nur Çebi, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını yürüten siyah beyazlılar, rotasını bonservissiz veya maliyeti uygun isimlere çevirdi.
ORTA SAHADA DİNAMO Hollanda basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın istediği o yıldız, orta sahanın göbeğinde, ön liberoda ve stoper bölgelerinde forma giyebiliyor.
Fr-fans.nl adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;
"Türkiye'nin gözde kulübü, Renato Tapia transferi için savaşa girdi.