Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Orta sahaya dinamo geliyor - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Orta sahaya dinamo geliyor

Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Orta sahaya dinamo geliyor

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, gelecek sezon için transfer çalışmalarını yürütürken, rotasını bu kez Hollanda'ya çevirdi. Aktarılan bilgilere göre Kara Kartal, çok yönlülüğü ile bilinen o yıldızı kadrosuna katmak için girişimlerine başladı! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
17 Temmuz 2020 Cuma 12:07 Güncelleme: 17.07.2020 12:24
Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Orta sahaya dinamo geliyor

Gelecek sezonun kadro yapılandırmasını oluşturmak adına çalışmalarını yürüten Beşiktaş'tan sürpriz bir hamle geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Orta sahaya dinamo geliyor

Başkan Ahmet Nur Çebi, transferden sorumlu yönetici Erdal Torunoğulları ve Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalışmalarını yürüten siyah beyazlılar, rotasını bonservissiz veya maliyeti uygun isimlere çevirdi.

Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Orta sahaya dinamo geliyor

ORTA SAHADA DİNAMO
Hollanda basınında yer alan habere göre Beşiktaş'ın istediği o yıldız, orta sahanın göbeğinde, ön liberoda ve stoper bölgelerinde forma giyebiliyor.

Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Orta sahaya dinamo geliyor

Fr-fans.nl adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;

Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Orta sahaya dinamo geliyor

"Türkiye'nin gözde kulübü, Renato Tapia transferi için savaşa girdi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA