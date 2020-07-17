Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'dan atak! Seçim için ofis tuttu ve... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
17 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Galeri Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'dan atak! Seçim için ofis tuttu ve...

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'dan atak! Seçim için ofis tuttu ve...

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeniden seçime gideceği ifade edilirken, eski başkan Fikret Orman'ın sürpriz bir atak yaptığı kaydedildi. İşte detaylar...

17 Temmuz 2020 Cuma 09:41
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'dan atak! Seçim için ofis tuttu ve...

Beşiktaş'ta başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin erken seçime hazırlandığı iddia edildi.

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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'dan atak! Seçim için ofis tuttu ve...

21 Ekim'de gerçekleştirilen kongrede 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alarak Serdar Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakmayı başaran Çebi göreve başlar başlamaz hemen hemen her fırsatta kulübün mali olarak çok kötü durumda bulunduğuna dikkat çekerek selefi Fikret Orman ve dönemin yönetimi ile ilgili sert ifadelerde bulunmuştu.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'dan atak! Seçim için ofis tuttu ve...

HEDEF DAHA GÜÇLÜ BİR YÖNETİM
Pandeminin yarattığı ekonomik sıkıntılar mevcut tabloyu daha da kötüleştirirken "Bırakmam seni" kampanyasının da beklenen seviyede ilgi görmemesi da yönetimde hayal kırıklığı yarattı.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'dan atak! Seçim için ofis tuttu ve...

Hürriyet'in haberine göre, daha önce "3 milyar TL borcu ödeyecek varsa hemen gelsin. Hiçbir yöneticinin serveti bu borcu taşıyacak durumda değil" diyen Çebi'nin hem güven tazelemek hem de ekonomik olarak daha güçlü bir yönetim oluşturmak için mali genel kurulun ardından erken seçime gitmeyi planladığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'dan atak! Seçim için ofis tuttu ve...

FİKRET ORMAN'DAN KARŞI ATAK
Daha önce nisanda yapılması planan ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında ağustosa ertelenen İdari ve Mali Genel Kurul ile ilgili olarak da siyah beyazlılarda hem yönetim hem de eski yönetim hummalı bir çalışma içinde.

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