Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi ve Fikret Orman'dan atak! Seçim için ofis tuttu ve...
Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlı kulübün Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yeniden seçime gideceği ifade edilirken, eski başkan Fikret Orman'ın sürpriz bir atak yaptığı kaydedildi. İşte detaylar...
21 Ekim'de gerçekleştirilen kongrede 8 bin 529 geçerli oyun 5 bin 9'unu alarak Serdar Adalı ve Hürser Tekinoktay'ı geride bırakmayı başaran Çebi göreve başlar başlamaz hemen hemen her fırsatta kulübün mali olarak çok kötü durumda bulunduğuna dikkat çekerek selefi Fikret Orman ve dönemin yönetimi ile ilgili sert ifadelerde bulunmuştu.
Hürriyet'in haberine göre, daha önce "3 milyar TL borcu ödeyecek varsa hemen gelsin. Hiçbir yöneticinin serveti bu borcu taşıyacak durumda değil" diyen Çebi'nin hem güven tazelemek hem de ekonomik olarak daha güçlü bir yönetim oluşturmak için mali genel kurulun ardından erken seçime gitmeyi planladığı ifade edildi.