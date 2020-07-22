Inter'den Beşiktaş'a transfer cevabı! Andrew Gravillon...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezon için Ruiz'in yerine bir stoper arayan Kara Kartal'ın, gündemine bonservisi Inter'de bulunan ve Ascoli'de kiralık oynayan Andrew Gravillon'u aldığı ve teklif yaptığı ifade edildi. Öte yandan İtalyan devinin siyah beyazlılara transfere ilişkin cevabını verdiği aktarıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda takımdan ayrılan Ruiz'in yerine yeni bir stoper alacağı bilinirken, bonservisi Inter'de bulunan yıldız isme teklif yaptığı ortaya çıktı.
İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Inter'in bonservisi için 8 milyon euroluk rakam düşündüğü Andrew Gravillon için siyah beyazlılar yoklama yaptı.
NAZİKÇE REDDEDİLDİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaşlı yöneticiler, Interli yetkililerle konu ile ilgili görüşmelerde bulundu ve oyuncunun durumunu sordu. Inter, bu teklifi kibarca reddetti.
Bunun sebebinin oyuncunun kariyerine Serie A ya da Fransa Lig 1'de oynamak istemesinden dolayı olduğu aktarıldı.
Andrew Gravillon, bu sezon toplamda 27 maça çıktı ve 2277 dakika sahada kaldık.
- 22.07.2020
- Güncelleme: 22.07.2020 13:48
- Inter'den Beşiktaş'a transfer cevabı! Andrew Gravillon...
- Bursaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Serena Williams ve Natalie Portman kadın futbol takımı kuruyor
- Son dakika: Mariano Galatasaray ile son antremanına çıktı! İşte o anlar
- Monaco'nun yeni hocası Kovac'tan genç oyuncularla ilgili flaş sözler! Onyekuru...
- İşte Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!
- 4 isim bedavaya geliyor! İşte 2021 model Galatasaray
- İngilizler duyurdu: Mesut Özil bombasını Medipol Başakşehir patlatıyor!
- Fenerbahçe'de sürpriz forvet! Muriqi'nin yokluğunda goller onda
- Beşiktaş'tan Mario Mandzukic hamlesi! Önerilecek rakam ve teklif...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Inter'den Beşiktaş'a transfer cevabı! Andrew Gravillon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.