Inter'den Beşiktaş'a transfer cevabı! Andrew Gravillon... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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Inter'den 'a cevabı! ...

Inter'den Beşiktaş'a transfer cevabı! Andrew Gravillon...

'ta son dakika haberi... Gelecek sezon için Ruiz'in yerine bir stoper arayan Kara Kartal'ın, gündemine bonservisi Inter'de bulunan ve Ascoli'de kiralık oynayan 'u aldığı ve teklif yaptığı ifade edildi. Öte yandan İtalyan devinin siyah beyazlılara transfere ilişkin cevabını verdiği aktarıldı. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın yaz sezonunda takımdan ayrılan Ruiz'in yerine yeni bir stoper alacağı bilinirken, bonservisi Inter'de bulunan yıldız isme teklif yaptığı ortaya çıktı.

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Inter'in bonservisi için 8 milyon euroluk rakam düşündüğü için siyah beyazlılar yoklama yaptı.

NAZİKÇE REDDEDİLDİ
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaşlı yöneticiler, Interli yetkililerle konu ile ilgili görüşmelerde bulundu ve oyuncunun durumunu sordu. Inter, bu teklifi kibarca reddetti.

Bunun sebebinin oyuncunun kariyerine Serie A ya da Fransa Lig 1'de oynamak istemesinden dolayı olduğu aktarıldı.

Andrew Gravillon, bu sezon toplamda 27 maça çıktı ve 2277 dakika sahada kaldık.

  1. 22.07.2020
  2. Güncelleme: 22.07.2020 13:48
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