Inter'den Beşiktaş'a transfer cevabı! Andrew Gravillon...

Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda takımdan ayrılan Ruiz'in yerine yeni bir stoper alacağı bilinirken, bonservisi Inter'de bulunan yıldız isme teklif yaptığı ortaya çıktı.

İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Inter'in bonservisi için 8 milyon euroluk rakam düşündüğü Andrew Gravillon için siyah beyazlılar yoklama yaptı.

NAZİKÇE REDDEDİLDİ

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaşlı yöneticiler, Interli yetkililerle konu ile ilgili görüşmelerde bulundu ve oyuncunun durumunu sordu. Inter, bu teklifi kibarca reddetti.

Bunun sebebinin oyuncunun kariyerine Serie A ya da Fransa Lig 1'de oynamak istemesinden dolayı olduğu aktarıldı.

Andrew Gravillon, bu sezon toplamda 27 maça çıktı ve 2277 dakika sahada kaldık.