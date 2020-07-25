Ökten için mesaj - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Ökten için mesaj

Ökten için mesaj

Ökten için mesaj

Beşiktaş, eski yöneticilerinden 'i vefatının 33. yılında andı. Ökten'in 1987'de Beşiktaş'a kamp yeri bakmak için Abant'a giderken geçirerek hayatını kaybettiği hatırlatıldı; " hizmet ederken yaşamını yitiren, asla unutulmayacak bir isim olarak tarihimizde yer alan Şan Ökten'i saygıyla ve rahmetle anıyoruz" denildi.

Beşiktaş, eski yöneticilerinden 'i vefatının 33. yılında andı. Ökten'in 1987'de Beşiktaş'a kamp yeri bakmak için Abant'a giderken geçirerek hayatını kaybettiği hatırlatıldı; " hizmet ederken yaşamını yitiren, asla unutulmayacak bir isim olarak tarihimizde yer alan Şan Ökten'i saygıyla ve rahmetle anıyoruz" denildi.

  1. 25.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ökten için mesaj haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA