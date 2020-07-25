Ökten için mesaj

Beşiktaş, eski yöneticilerinden Şan Ökten'i vefatının 33. yılında andı. Ökten'in 1987'de Beşiktaş'a kamp yeri bakmak için Abant'a giderken trafik kazası geçirerek hayatını kaybettiği hatırlatıldı; "Beşiktaşımıza hizmet ederken yaşamını yitiren, asla unutulmayacak bir isim olarak tarihimizde yer alan Şan Ökten'i saygıyla ve rahmetle anıyoruz" denildi.