Göztepe'den flaş Serdar Gürler operasyonu! Beşiktaş... - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
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'den flaş operasyonu! ...

Göztepe'den flaş Serdar Gürler operasyonu! Beşiktaş...

, ekibi Huesca'dan sezon sonuna kadar kiralanan ve 'ın da listesinde yer alan 'in bonservisini alabilmek için harekete geçti.

'de 2019-2020 sezonunun son maçında cumartesi günü Stadı'nda Şampiyonlar Ligi vizesi almak için mücadele eden Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak , çapraz bağları kopan 'i bırakmayacak.

Ligin 30'uncu haftasında oynanan maçında çapraz bağları kopan ve yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacak Serdar'a sahip çıkmak isteyen yönetim, deneyimli oyuncunun bonservisini alabilmek için şartları zorlayacak. 'nın Huesca takımından geçen sezonun devre arasında kiralanan Serdar için temaslara başlayacak Başkan 'in Sivasspor maçının ardından Serdar'la da birebir görüşeceği vurgulandı.

Göztepe'de 1.5 yılda başarılı bir grafik ortaya koyan 28 yaşındaki futbolcunun da 'den ayrılmak istemediği ve tarafların en kısa zamanda anlaşmaya varacağı dile getirildi. Serdar sakatlanmadan önce 'ın da listesine girmişti. Göz-Göz'de 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde 16 maça çıkan Serdar, 2 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

Bu sezon ise 26 müsabakada sarı-kırmızılı formayı terleten tecrübeli futbolcu 2156 dakika sahada kalıp 7 kez fileleri havalandırarak 5 gol pası verdi. Göztepe'nin Serdar'ın yanı sıra 'den kiralanan orta saha Soner Aydoğdu'yu da kadroda tutmak için harekete geçeceği ifade edildi.

  1. 22.07.2020
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