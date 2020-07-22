Göztepe'den flaş Serdar Gürler operasyonu! Beşiktaş...
Göztepe, La Liga ekibi Huesca'dan sezon sonuna kadar kiralanan ve Beşiktaş'ın da transfer listesinde yer alan Serdar Gürler'in bonservisini alabilmek için harekete geçti.
Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun son maçında cumartesi günü Gürsel Aksel Stadı'nda Şampiyonlar Ligi vizesi almak için mücadele eden Demir Grup Sivasspor'la karşılaşacak Göztepe, çapraz bağları kopan Serdar Gürler'i bırakmayacak.
Ligin 30'uncu haftasında oynanan Fenerbahçe maçında çapraz bağları kopan ve yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacak Serdar'a sahip çıkmak isteyen yönetim, deneyimli oyuncunun bonservisini alabilmek için şartları zorlayacak. İspanya'nın Huesca takımından geçen sezonun devre arasında kiralanan Serdar için temaslara başlayacak Başkan Mehmet Sepil'in Sivasspor maçının ardından Serdar'la da birebir görüşeceği vurgulandı.
Göztepe'de 1.5 yılda başarılı bir grafik ortaya koyan 28 yaşındaki futbolcunun da İzmir'den ayrılmak istemediği ve tarafların en kısa zamanda anlaşmaya varacağı dile getirildi. Serdar sakatlanmadan önce Beşiktaş'ın da transfer listesine girmişti. Göz-Göz'de 2018-2019 sezonunun ikinci devresinde 16 maça çıkan Serdar, 2 gol atıp 1 de asist yapmıştı.
Bu sezon ise 26 müsabakada sarı-kırmızılı formayı terleten tecrübeli futbolcu 2156 dakika sahada kalıp 7 kez fileleri havalandırarak 5 gol pası verdi. Göztepe'nin Serdar'ın yanı sıra Medipol Başakşehir'den kiralanan orta saha Soner Aydoğdu'yu da kadroda tutmak için harekete geçeceği ifade edildi.
- 22.07.2020
- Inter'den Beşiktaş'a transfer cevabı! Andrew Gravillon...
- Bursaspor-Adana Demirspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
- Serena Williams ve Natalie Portman kadın futbol takımı kuruyor
- Son dakika: Mariano Galatasaray ile son antremanına çıktı! İşte o anlar
- Monaco'nun yeni hocası Kovac'tan genç oyuncularla ilgili flaş sözler! Onyekuru...
- İşte Süper Lig'de sezon sonu sözleşmesi bitecek isimler!
- 4 isim bedavaya geliyor! İşte 2021 model Galatasaray
- İngilizler duyurdu: Mesut Özil bombasını Medipol Başakşehir patlatıyor!
- Fenerbahçe'de sürpriz forvet! Muriqi'nin yokluğunda goller onda
- Beşiktaş'tan Mario Mandzukic hamlesi! Önerilecek rakam ve teklif...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Göztepe'den flaş Serdar Gürler operasyonu! Beşiktaş... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.