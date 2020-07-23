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23 Temmuz 2020, Perşembe
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’de Serdar atağı

Göztepe’de Serdar atağı

, 30. haftada F.Bahçe maçında çapraz bağları kopan ve yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacak 'i bırakmak istemiyor.

, 30. haftada F.Bahçe maçında çapraz bağları kopan ve yaklaşık 7 ay sahalardan uzak kalacak 'i bırakmak istemiyor. Yönetim, 'da Huesca'dan kiralanan 28 yaşındaki kanat oyuncusunun bonservisini alabilmek için şartları zorlayacak. Başkan 'in maçı sonrası Serdar'la da birebir görüşeceği öğrenildi.
  1. 23.7.2020
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