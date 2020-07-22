Yeşil ışık yaktı! İngiliz eldiven Süper Lig'e
Süper Lig'de son haftaya girilirken topladığı 39 puanla 11. sırada yer alan Göztepe'nin tecrübeli kalecisi Beto'nun talipleri artıyor. Sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşme imzalayıp imzalamayacağı henüz belli olmayan İzmir ekibi arayışlarını sürdürürken, İngiltere'de forma giyen flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...
Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Göztepe'de yönetim 1 numaralı operasyon için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, bir türlü yeni sözleşme için ikna edemediği Portekizli file bekçisi Beto Pimparel'in ayrılma ihtimalinin güçlenmesi üzerine rotayı şimdi de İngiltere'ye çevirdi.
İZMİR'E GELMEYE ÇOK SICAK BAKIYOR
Yurtiçi ve yurtdışında taramalarına devam eden kurmaylar, İngiltere Championship ekibi Preston'da forma giyen Declan Rudd'u listesine aldı. 29 yaşındaki İngiliz eldivenin kulübüyle sözleşmesinin sona erecek olması yönetimin ciddi adım atmasını sağladı. Menajeri kanalıyla ulaşılan Rudd'un sarı-kırmızılı ekibe yeşil ışık yaktığı öğrenildi.
DİĞER ALTERNATİFLERİ DE HAZIR
Sarı-kırmızılılar piyasa değeri 1.2 milyon Euro olan kaleci ile pazarlık yapacak. Göz-Göz'ün listesinde Başakşehir'den Volkan Babacan, Kayseri'den Lung, Denizli'den ayrılan Stachowiak ve 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan Erzurum'dan Sehic de yer alıyor. Rudd'da problem yaşaması halinde yönetim diğer alternatiflere yönelecek.
BETO VEDA EDECEK
Geçtiğimiz hafta içinde Göztepe yönetiminin kendisiyle görüşme yapmadığını açıklayan Portekizli eldiven Beto Pimparel Sivas maçının ardından veda etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte üçüncü sezonun geçiren 38 yaşındaki file bekçisinin Süper Lig ekibi Galatasaray ile görüştüğü ve arada ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. G.Saray'da sakat olan Muslera'nın yerine düşünülen Beto'ya ülkesi Portekiz'den Sporting Lizbon da talip oldu.
İNGİLTERE'DEN HİÇ AYRILMADI
Göztepe'nin talip olduğu Declan Rudd, ülkesi İngiltere'den kariyeri boyunca hiç ayrılmadı. 29 yaşındaki file bekçisi Norwich altyapısında yetişirken Preston ve Charlton'da kiralık olarak forma giydi. Rudd, 2017'nin yaz transfer döneminde ise bu kez Preston'a bonservisiyle transfer oldu. Kulübünde 3. sezonunu dolduran Rudd, bu sezon 45 resmi maçta forma giyerken kalesinde 53 gol gördü.
GÖKTUĞ BAKIRBAŞ YOL AYRIMINDA
Göztepe'nin altyapısından yetişen Beto'nun yedeği 24 yaşındaki file bekçisi Göktuğ Bakırbaş da yol ayrımına geldi. Beto'nun sakat olduğu Ankaragücü ve G.Birliği maçlarında eldivenleri devralan Göktuğ, yediği gollerle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sarı-kırmızılı ekipte 1 numaralı formayı isteyen Göktuğ'un yönetimin kaleci arayışlarının ardından kendisine kulüp aradığı öğrenildi. Pazar günkü Sivasspor maçının ardından Göktuğ'un yönetimle bir görüşme yapıp geleceğini şekillendirmesi bekleniyor. (Yeni Asır)
- 22.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Yeşil ışık yaktı! İngiliz eldiven Süper Lig'e haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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