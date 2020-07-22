Yeşil ışık yaktı! İngiliz eldiven Süper Lig'e - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç - Son dakika Göztepe haberleri - Fotomaç
22 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Göztepe Yeşil ışık yaktı! İngiliz eldiven Süper Lig'e

Yeşil ışık yaktı! İngiliz eldiven 'e

Yeşil ışık yaktı! İngiliz eldiven Süper Lig'e

'de son haftaya girilirken topladığı 39 puanla 11. sırada yer alan 'nin tecrübeli kalecisi Beto'nun talipleri artıyor. Sarı-kırmızılı kulüp ile sözleşme imzalayıp imzalamayacağı henüz belli olmayan ekibi arayışlarını sürdürürken, 'de forma giyen flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

'de bu sezon umduğunu bulamayan 'de yönetim 1 numaralı operasyon için kolları sıvadı. Sarı-kırmızılılar, bir türlü yeni sözleşme için ikna edemediği Portekizli file bekçisi 'in ayrılma ihtimalinin güçlenmesi üzerine rotayı şimdi de 'ye çevirdi.

İZMİR'E GELMEYE ÇOK SICAK BAKIYOR
Yurtiçi ve yurtdışında taramalarına devam eden kurmaylar, İngiltere Championship ekibi Preston'da forma giyen 'u listesine aldı. 29 yaşındaki İngiliz eldivenin kulübüyle sözleşmesinin sona erecek olması yönetimin ciddi adım atmasını sağladı. Menajeri kanalıyla ulaşılan Rudd'un sarı-kırmızılı ekibe yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

DİĞER ALTERNATİFLERİ DE HAZIR
Sarı-kırmızılılar piyasa değeri 1.2 milyon Euro olan kaleci ile pazarlık yapacak. Göz-Göz'ün listesinde 'den , 'den Lung, 'den ayrılan Stachowiak ve 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan 'dan Sehic de yer alıyor. Rudd'da problem yaşaması halinde yönetim diğer alternatiflere yönelecek.

BETO VEDA EDECEK
Geçtiğimiz hafta içinde Göztepe yönetiminin kendisiyle görüşme yapmadığını açıklayan Portekizli eldiven Beto Pimparel Sivas maçının ardından veda etmeye hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı ekipte üçüncü sezonun geçiren 38 yaşındaki file bekçisinin Süper Lig ekibi ile görüştüğü ve arada ufak pürüzlerin kaldığı öğrenildi. G.Saray'da sakat olan Muslera'nın yerine düşünülen Beto'ya ülkesi Portekiz'den da talip oldu.

İNGİLTERE'DEN HİÇ AYRILMADI
Göztepe'nin talip olduğu Declan Rudd, ülkesi İngiltere'den kariyeri boyunca hiç ayrılmadı. 29 yaşındaki file bekçisi Norwich altyapısında yetişirken Preston ve Charlton'da kiralık olarak forma giydi. Rudd, 2017'nin yaz döneminde ise bu kez Preston'a bonservisiyle transfer oldu. Kulübünde 3. sezonunu dolduran Rudd, bu sezon 45 resmi maçta forma giyerken kalesinde 53 gol gördü.

GÖKTUĞ BAKIRBAŞ YOL AYRIMINDA
Göztepe'nin altyapısından yetişen Beto'nun yedeği 24 yaşındaki file bekçisi Göktuğ Bakırbaş da yol ayrımına geldi. Beto'nun sakat olduğu Ankaragücü ve G.Birliği maçlarında eldivenleri devralan Göktuğ, yediği gollerle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sarı-kırmızılı ekipte 1 numaralı formayı isteyen Göktuğ'un yönetimin kaleci arayışlarının ardından kendisine kulüp aradığı öğrenildi. Pazar günkü maçının ardından Göktuğ'un yönetimle bir görüşme yapıp geleceğini şekillendirmesi bekleniyor. (Yeni Asır)

  1. 22.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeşil ışık yaktı! İngiliz eldiven Süper Lig'e haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA