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22 Temmuz 2020, Çarşamba
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'de reform

Göztepe'de reform

Corona virüsü arasından sonra çıktığı 7 maçta 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan 'de yol haritası belirlenecek. İlk olarak 'la yolların ayrılmasının beklendiği öğrenildi.

Corona virüsü arasından sonra çıktığı 7 maçta 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik alan 'de yol haritası belirlenecek. İlk olarak 'la yolların ayrılmasının beklendiği öğrenildi. Yeni sezonda iddialı bir kadro kurmayı planlayan sarıkırmızılılarda , ve isimleri gündemde.
  1. 22.7.2020
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