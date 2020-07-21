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21 Temmuz 2020, Salı
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’de Kocaman sesleri

Göztepe’de Kocaman sesleri

Korona arasından sonra tekrar başlayan 'de oynadığı 7 maçta da galip gelemeyen 'de belirsizlik sürüyor.

Korona arasından sonra tekrar başlayan 'de oynadığı 7 maçta da galip gelemeyen 'de belirsizlik sürüyor. Sözleşmesi bitecek olan 14 oyuncuyla ilgili şu ana kadar somut bir adım atılamazken, İlhan Palut'un da kulüpte geleceğinin belirsiz olduğu vurgulandı. Göztepeli taraftarlar da sosyal medyada yeni hoca için anket düzenledi. Ankette ve Rıza Çalımbay arasında Kocaman ismi öne çıktı.
  1. 21.7.2020
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