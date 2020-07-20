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20 Temmuz 2020, Pazartesi
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’den tepki

Göztepe’den tepki

'a 3-1 kaybeden 'de Başkan , hakem kararlarına büyük bir tepki gösterdi. İptal edilen golleri için sitem eden Sepil, "Dünya tarihinde böyle bir kararın örneği var mıdır?" diye konuştu.

'a 3-1 kaybeden 'de Başkan , hakem kararlarına büyük bir tepki gösterdi. İptal edilen golleri için sitem eden Sepil, "Dünya tarihinde böyle bir kararın örneği var mıdır?" diye konuştu.

  1. 20.7.2020
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