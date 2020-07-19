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19 Temmuz 2020, Pazar
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Kadına şiddete dur!

Kadına şiddete dur!

ve , karşılaşmadan önce kadına yönelik şiddete dikkat çekti. İki takımın futbolcuları seramoniye üzerinde "Kadına şiddete dur de" mesajının yer aldığı tişörtlerle çıktı.

ve , karşılaşmadan önce kadına yönelik şiddete dikkat çekti. İki takımın futbolcuları seramoniye üzerinde "Kadına şiddete dur de" mesajının yer aldığı tişörtlerle çıktı. Tribünlere de 'Kadına şiddete dur de' pankartı asıldı. Geçtiğimiz günlerde de 'de yer alan 18 takım bu konuda farkındalık oluşturarak kadınlara destek vermişti.
  1. 19.7.2020
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