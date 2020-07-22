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Beşiktaş'tan Mario Mandzukic hamlesi! Önerilecek rakam ve teklif...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun planlamalarına şimdiden başlayan Kara Kartal, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde listedeki isimler üzerinde çalışıyor. Bu bağlamda Beşiktaş, dünyada ünlü Hırvat golcü Mario Mandzukic'e teklif götürecek. İşte detaylar...
22 Temmuz 2020 Çarşamba 09:42
Güncelleme: 22.07.2020 09:42
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamada "Başkanla ve yönetimle yaptığımız toplantıda nasıl bir takım kurulmasıyla ilgili çok net bilgiler verdik. 8 veya 10 yeni oyuncunun mutlaka aramıza katılması gerekiyor" diyen Sergen Yalçın'ın transfer rotası netleşiyor.
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"İstediğimiz oyuncular alınırsa önümüzdeki sezon hedefimiz belli olur" diyen Yalçın'ın başkan Ahmet Nur Çebi ile gerçekleştirdiği zirvede kalacaklar, gidecekler ile öncelikle olarak takviye yapılması gereken bölgeler ile alınmasını istediği oyuncuları net olarak aktardı.
"RUIZ'I ZATEN DÜŞÜNMÜYORDUM" Başarılı hoca, Çebi ile yaptığı zirvede "Kalede pek sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ersin ile devam edebiliriz. Asıl problem önündeki savunma ve orta alanda.
Rakip çok çabuk ve rahatsız olmadan kaleye geliyor. Victor Ruiz zaten düşündüğüm savunmacı değildi. Gitmesi sorun değil.
Forması için yüreğini ortaya koyan, isimlere bakacağız. Öncelik olarak orta alan ve defansı revize edersem, kaleci aymaya gerek duymayız" diyerek görüşlerini paylaştı.