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29 Haziran 2020, Pazartesi
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’da indirim var ama teklif yok

Vida’da indirim var ama teklif yok

Gelecek sezon takım bütçesini 35 milyon Euro'ya çekmeyi hedefleyen Başkanı , için teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Gelecek sezon takım bütçesini 35 milyon Euro'ya çekmeyi hedefleyen Başkanı , için teklifleri değerlendirme kararı aldı. Yılda 3.5 milyon Euro kazanan 31 yaşındaki stoperin bonservisi 4 milyon Euro olarak belirlendi. Siyah-beyazlılar, 'dan iki kulübün yanı sıra 'dan Marsilya'nın ilgilendiği Vida'yı satarak hem maliyetinden kurtulmayı hem de para kazanmayı planlıyor. Teklifler olmasına rağmen bu rakamı veren kulüp ise çıkmadı.
  1. 29.6.2020
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