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Beşiktaş ve Fenerbahçe istiyordu! N'Sakala'dan flaş paylaşım
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında transfer girişimlerine hız veren kulüpler, birçok isimle temaslarını sıklaştırmış durumda. Yurt dışı transferlerinin yanı sıra yurt içinde top koşturan isimleri de gündemine alan ligin dev kulüplerinden Beşiktaş ve Fenerbahçe, bu sezon Alanyaspor formasıyla iyi bir performans gösteren N'Sakala'yı gündemine almıştı. 30 yaşındaki isim için flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
28 Temmuz 2020 Salı 16:51
Güncelleme: 28.07.2020 17:01
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Erol Bulut yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcularından biri olan N'Sakala'nın ismi uzun süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu.
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Özellikle Beşiktaş'ın uzun süredir nabız yokladığı isimlerden biri olan N'Sakala, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Aytemiz Alanyaspor'a veda etti.
Beşiktaş'ta geleceği henüz belli olmayan isimlerden biri olan Caner Erkin'in gidişi yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor. Tecrübeli sol bekle yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, o bölgeyi N'Sakala ile doldurmak istiyor.
N'Sakala'nın bir diğer talibi ise 2 sezondur sol bek sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe. Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığı ile birlikte o bölgede büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, N'Sakala ile bölgeyi kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.
Devleri peşine takan N'sakala sosyal medyadan yaptığı paylaşımda takım arkadaşlarına 'Birlikte oynayacağımız son maçımız. Beni özleyecek misiniz?' sorusunu sordu.