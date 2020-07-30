En istikrarlısı Vida

Siyah-beyazlılar, 2019-20 sezonunda 31 isme forma şansı verdi. Beşiktaş'ın 3. sırada tamamladığı sezonda en fazla süre alan oyuncu Domagoj Vida oldu. Sezon boyunca 31 maça çıkan Hırvat stoper, 2 bin 683 dakika sahada kaldı. Vida'yı son yıllardaki istikrarıyla Süper Lig'e damgasını vuran Atiba Hutchinson takip etti. Siyah-beyazlı ekibin ligde en fazla maç oynayan yabancı oyuncusu konumunda bulunan Hutchinson, 30 karşılaşmada 2 bin 583 dakika forma giydi. Bir başka tecrübeli isim Gökhan Gönül ise 30 karşılaşmada 2 bin 556 dakika süre bulurken, Caner Erkin 2 bin 466 dakika sahada kaldı.

EN GOLCÜ BURAK

Burak Yılmaz, sezonun en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti. Sezon boyunca 25 karşılaşmada 2 bin 59 dakika süre alan Burak, rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

EN HIRÇIN CANER

Beşiktaş'ta sezonun en hırçın oyuncusu olarak Caner dikkati çekti. Caner, 30 maçta 8 sarı ve bir kırmızı kart gördü. Caner'i Lens (8 sarı) takip ederken, Elneny (7 sarı ve 1 kırmızı kart) gördü.