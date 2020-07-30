En istikrarlısı Vida
Süper Lig’de 2019-20 sezonunu 3. sırada bitiren Beşiktaş’ta en istikrarlı futbolcu Vida olurken, Burak attığı gollerle, Caner Erkin ise gördüğü kartlarla dikkat çekti.
Siyah-beyazlılar, 2019-20 sezonunda 31 isme forma şansı verdi. Beşiktaş'ın 3. sırada tamamladığı sezonda en fazla süre alan oyuncu Domagoj Vida oldu. Sezon boyunca 31 maça çıkan Hırvat stoper, 2 bin 683 dakika sahada kaldı. Vida'yı son yıllardaki istikrarıyla Süper Lig'e damgasını vuran Atiba Hutchinson takip etti. Siyah-beyazlı ekibin ligde en fazla maç oynayan yabancı oyuncusu konumunda bulunan Hutchinson, 30 karşılaşmada 2 bin 583 dakika forma giydi. Bir başka tecrübeli isim Gökhan Gönül ise 30 karşılaşmada 2 bin 556 dakika süre bulurken, Caner Erkin 2 bin 466 dakika sahada kaldı.
EN GOLCÜ BURAK
Burak Yılmaz, sezonun en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti. Sezon boyunca 25 karşılaşmada 2 bin 59 dakika süre alan Burak, rakip fileleri 13 kez havalandırdı.
EN HIRÇIN CANER
Beşiktaş'ta sezonun en hırçın oyuncusu olarak Caner dikkati çekti. Caner, 30 maçta 8 sarı ve bir kırmızı kart gördü. Caner'i Lens (8 sarı) takip ederken, Elneny (7 sarı ve 1 kırmızı kart) gördü.
- 30.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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