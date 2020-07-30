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30 Temmuz 2020, Perşembe
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En istikrarlısı

En istikrarlısı Vida

’de 2019-20 sezonunu 3. sırada bitiren ’ta en istikrarlı futbolcu olurken, Burak attığı gollerle, ise gördüğü kartlarla dikkat çekti.

Siyah-beyazlılar, 2019-20 sezonunda 31 isme forma şansı verdi. 'ın 3. sırada tamamladığı sezonda en fazla süre alan oyuncu Domagoj oldu. Sezon boyunca 31 maça çıkan Hırvat stoper, 2 bin 683 dakika sahada kaldı. Vida'yı son yıllardaki istikrarıyla 'e damgasını vuran takip etti. Siyah-beyazlı ekibin ligde en fazla maç oynayan yabancı oyuncusu konumunda bulunan Hutchinson, 30 karşılaşmada 2 bin 583 dakika forma giydi. Bir başka tecrübeli isim ise 30 karşılaşmada 2 bin 556 dakika süre bulurken, 2 bin 466 dakika sahada kaldı.

EN GOLCÜ BURAK

, sezonun en golcü oyuncusu olarak dikkati çekti. Sezon boyunca 25 karşılaşmada 2 bin 59 dakika süre alan Burak, rakip fileleri 13 kez havalandırdı.

EN HIRÇIN CANER

Beşiktaş'ta sezonun en hırçın oyuncusu olarak Caner dikkati çekti. Caner, 30 maçta 8 sarı ve bir kırmızı kart gördü. Caner'i Lens (8 sarı) takip ederken, Elneny (7 sarı ve 1 kırmızı kart) gördü.

  1. 30.7.2020
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